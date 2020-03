Kot zaloga za preživetje tudi zlato ne koristi

Verjamem, da medtem ko je ves svet v karanteni, ni treba izgubljati besed o stanju na borzah. Panika, ki je zajela kapitalske trge, ne prizanaša nobenemu naložbenemu razredu.Strmoglavljenje delnic, nafte in drugih surovin je ob izrednih razmerah in ekonomskem mrku pričakovano. A kaj se dogaja s ceno zlata in drugih plemenitih kovin, ki so v danih razmerah navadno varna zatočišča kapitala?Tudi cene teh so v zadnjih dneh podvržene prodajnim pritiskom in izjemni volatilnosti, ki pomeni le eno – preplah. Kratkoročno namreč, ko se pojavijo tako kataklistične razmere, kakršnim smo priča danes, se investitorji umikajo iz vseh naložb ...