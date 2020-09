Kovine so se podražile (tudi) zaradi težav rudnikov

Rudarstvo ter pridobivanje in predelavo surovin je pandemija covida-19 močno prizadela. Strogi ukrepi vlad in zapiranje gospodarstev v prvi polovici leta so v dejavnosti povzročili motnje. Cene industrijskih kovin na borzah so najprej močno upadle, v nadaljevanju pa doživele močan odboj, podoben odzivu drugje na kapitalskih trgih.Indeks industrijskih kovin LMEX (London Metal Exchange Index), ki je sestavljen iz šestih primarnih kovin (baker, aluminij, svinec, cink, kositer in nikelj), se ni vrnil le na ravni pred pandemijo, ampak je celo dosegel najvišje ravni od leta 2019.To si lahko razložimo na več načinov. Cene se ne gibljejo ...