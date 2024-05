Kozmetični popravki z dvomljivim učinkom

V nadaljevanju preberite:

Minister za finance Klemen Boštjančič je predstavil prvi paket davčnih sprememb. Cilj je uveljavitev s 1. januarjem 2025. Skupni imenovalec sprememb oziroma reforme je, da ne naslavljajo ključnih težav na davčnem področju, vključno s previsoko obremenitvijo plač in preglednostjo davčnega sistema. Med dodatnimi davčnimi in administrativnimi omejitvami pa izpostavljamo višjo obdavčitev sladkih pijač in uvedbo izdajanja računov avtomatov.