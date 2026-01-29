Krajši delovnik za starejše za zdaj le možnost na papirju

Zaposleni, ki so stari najmanj 58 let ali imajo 35 let delovne dobe, imajo od novega leta možnost zaprositi za skrajšan delovni čas, kar naj bi jim olajšalo prehod v upokojitev. Nekateri so se te možnosti že veselili in zanjo za zdaj redki tudi zaprosili, a kot je pokazala naša anketa med podjetji, ni nujno, da jo bodo lahko tudi izkoristili. S tem se morajo namreč strinjati tudi delodajalci. Preverili smo, zakaj je možnost krajšega delovnega časa za starejše po shemi 80/90/100 za zdaj predvsem pravica na papirju, v katerih podjetjih to shemo podpirajo in kje ne ter zakaj je to lahko težava. Preverjali smo tudi, kako je s tem v javnem sektorju.