Kralj naftne industrije

Darren Woods je dosegel prepričljivo zmago nad uporniškimi delničarji, ki so nasprotovali predlogu, da družba Exxon pravni sedež preseli iz New Jerseyja v Teksas. Kritiki so opozarjali, da bi takšna selitev oslabila pravice delničarjev in ustvarila precedens, ki bi mu sledile še druge ameriške korporacije. Woods, predsednik uprave in glavni izvršni direktor največje zasebne naftne družbe na svetu, je delničarjem povedal, da je proizvodnja nafte in plina dosegla najvišjo raven v zadnjih štiridesetih letih ter da jih čaka prihodnost, ki bo »najsvetlejša v zgodovini družbe«. »Če z distance pogledamo na vse naše dejavnosti, je jasno, da nihče ni zgradil takšnega podjetja, kot ga imamo mi,« je dejal 61-letni izvršni direktor med virtualnim sestankom, na katerem je odgovoril le na peščico od ...