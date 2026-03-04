Kriminalisti preiskujejo posle nekdanje DUTB

V prostorih Slovenskega državnega holdinga (SDH) v Ljubljani trenutno potekajo preiskovalni postopki Nacionalnega preiskovalnega urada, ki se nanašajo na upravljanje terjatev nekdanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki so bile na SDH prenesene ob njeni pripojitvi, potrjujejo v državnem upravljavcu premoženja. Kaj točno preiskujejo kriminalisti, ni znano, v holdingu pa poudarjajo, da se preiskava ne nanaša na poslovanje SDH.

V SDH, ki sicer upravlja skoraj 14 milijard evrov naložb, pojasnjujejo, da konstruktivno sodelujejo s pristojnimi preiskovalnimi organi in jim zagotavljajo vse relevantne informacije in zahtevano dokumentacijo.

Kot je znano, se je DUTB oziroma tako imenovana slaba banka k SDH pripojila konec leta 2022. Pred tem je od leta 2014 poslovala kot samostojna pravna oseba v državni lasti. Njen nepremičninski portfelj je nato prevzela družba DSU, zato je mogoče domnevati, da so pod drobnogledom kriminalistov posli s terjatvami, ki so ostale na SDH.

Kriminalisti so DUTB v času njenega obsoja obiskali večkrat, med drugim zaradi sumov zlorabe pri sklepanju razvpitih svetovalnih pogodb ter bančne kriminalitete in ustvarjanja nezakonitih zaslužkov s preprodajo zemljišč.