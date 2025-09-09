Kriptoimperij kriptokralja Donalda Trumpa in kriptovizionar Barron Trump

V nadaljevanju preberite:

Na začetku septembra je finančna javnost z zanimanjem spremljala javni zagon žetona $WLFI, osrednjega produkta kriptoprojekta World Liberty Financial (WLF).

Čeprav je njegova vrednost po kratkotrajnem vzponu s približno 40 centov na začetku kmalu padla na okoli 23 centov, so izračuni pokazali, da se je papirnato bogastvo družine Trump povečalo za približno pet milijard dolarjev.

Ta navidezna protislovnost postavlja ključno vprašanje: je WLF legitimna finančna inovacija, politično orodje za monetizacijo vpliva ali primer navzkrižja interesov brez primere v sodobni ameriški zgodovini?