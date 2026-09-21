Kriptotrg znova pridobiva milijarde: se vlagatelji vračajo?

Po močnem odboju konec preteklega tedna se je rast razširila tudi na druge kriptovalute. Analitiki opozarjajo na vrnitev zanimanja vlagateljev, a tudi na tveganja, povezana z obrestnimi merami in negotovostjo na trgih. Kriptotržišče je nov teden začelo v zelenem. Bitcoin se je danes povzpel nad 81.000 dolarjev, skupna tržna kapitalizacija kriptovalut pa je po podatkih Coin Edition dosegla približno 2,87 bilijona dolarjev, kar je 2,3 odstotka več kot dan prej. Bitcoin je bil po zadnjih razpoložljivih podatkih vreden okoli 81.361 dolarjev, v tednu dni pa je pridobil približno 5,5 odstotka. Med večjimi kriptovalutami je ether v sedmih dneh pridobil 6,8 odstotka, solana pa 11 odstotkov. Okrevanje sledi zelo nestanovitnemu obdobju, ko je bitcoin konec avgusta zdrsnil proti 60.000 dolarjem, ...