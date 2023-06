Kriptožetoni, inovativna promocija v turizmu

V nadaljevanju preberite:

Slovenska turistična organizacija in Skupnost Julijskih Alp sta prejšnji teden izpeljala projekt senzoričnih doživetij v Julijcih, ki so se ga lahko udeležili imetniki digitalnega spominka NFT, saj je ta veljal kot vstopnica. To je nova digitalna oblika promocije turistične ponudbe, ki pa do zdaj po opažanjih stroke, razen enkratne pozornosti javnosti, ne prinaša večjih promocijskih učinkov.