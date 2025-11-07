Kriteriji za energetsko pomoč podjetjem milejši od sprva predvidenih

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je v javno obravnavo poslalo zakon o spodbujanju konkurenčnosti elektrointenzivnih podjetij, ki za pomoč podjetjem določa nekoliko milejše kriterije od sprva predvidenih. Pomoči naj bi bilo deležno okoli 40 podjetij.

Subvencioniranje cene elektrike je predvideno za porabo v obdobju od leta 2026 do leta 2028, in sicer za podjetja, katerih skupni odjem električne energije znaša vsaj 15 gigavatnih ur in katerih delež skupnih stroškov dobavljene električne energije v dodani vrednosti podjetja znaša najmanj pet odstotkov. Oba pogoja sta milejša od sprva predvidenih, zato bo pomoč lahko prejelo več podjetij.

Spodbuda se upravičencu zagotovi za pokrivanje do največ 50 odstotkov stroškov napovedane porabe električne energije. Spodbuda ne sme povzročiti razmer, da bi po njenem prejemu upravičenčevi stroški za električno energijo znašali manj kot 50 odstotkov stroškov v primeru plačila referenčne tržne cene električne energije.

Povprečni strošek za električno energijo brez upoštevanja omrežnine ter drugih obveznih prispevkov in dajatev za upravičenca, ki je prejel spodbudo, ne sme biti nižji od 50 evrov za megavatno uro, pri čemer se mora upoštevati tudi vse druge oblike pomoči, ki jih je upravičenec za posamezno leto prejel za blaženje posledic visokih stroškov električne energije, je zapisano v predlogu zakona.

Prejemniki pomoči bodo morali ob tem najmanj 50 odstotkov neto koristi, dosežene z znižano cene električne energije zaradi državnega subvencioniranja, nameniti za projekte učinkovite uporabe energije, razogljičenje ter za naložbe v obnovljive vire energije ali hranilnike energije.