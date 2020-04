FOTO:Kriza je med izvozniki zahtevala hitro reorganzacijo

Rast izvoza se je še februarja nadaljevala v trendu iz preteklih let, dosegla je 11,7 odstotka v primerjavi z istim mesecem lani. Leta 2019 so slovenska podjetja na tuje prodala za 33,5 milijarde evrov blaga, kar je bilo največ do zdaj.Ta trend rasti v gospodarskih panogah, ki so – med drugim – omogočile razmeroma hitro okrevanje po globalni finančni krizi 2008/2009 pa je marca prekinila nova kriza. Epidemija covida-19 je ves svet postavila v karanteno, kar je prizadelo številne vidike poslovnega življenja.»Kriza je priložnost za resnične spremembe. V razmerah drastičnega zmanjšanja povpraševanja in pretrganih dobaviteljskih ...