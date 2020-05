FOTO:Krka je letos najdonosnejša delnica v Ljubljani

Za Krko prvo letošnje četrtletje predstavlja zgodovinsko najboljši poslovni kvartal, tako po prihodkovni ravni kot tudi po dobičkonosnosti.Novomeški farmacevtski družbi je v v prvih treh mesecih v medletni primerjavi čisti dobiček uspelo povišati za 21 odstotkov na 85,2 milijona evrov, medtem ko se je prodaja, ki je znašala 462,9 milijona evrov, zvišala za 22 odstotkov.Zaradi uspešnega poslovanja je letos posledično ugodno tudi gibanje Krkinih delnic. Te so letos pridobile 8,5 odstotka vrednosti in so tako edine delnice indeksa SBITOP, ki imajo pozitivni donos.Za primerjavo – letošnja donosnost ameriškega indeksa S&P 500 je ...