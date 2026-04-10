Krka – kakovost, ki je trg še ne vrednoti v celoti

Krka je leta 2025 spet pokazala, zakaj izstopa v generični farmaciji. Podjetje je ustvarilo 2,04 milijarde evrov prihodkov, 404 milijone evrov čistega dobička, ob 17,5-odstotni donosnosti na kapital in vse to brez dolga. Kombinacija rasti, stabilnosti, visoke dobičkonosnosti in močne bilance jo vse bolj odmika od podobe klasičnega generičnega proizvajalca.

Pomemben del te zgodbe so visoke marže, močan denarni tok in vertikalna integracija, ki Krki omogoča večji nadzor nad stroški, dobavnimi verigami in kakovostjo. Prav zato je pri njenem vrednotenju potreben širši pogled.

Razlaga analitičnih podatkov

Nekateri opozarjajo, da ima Krka kazalnik večkratnika dobička P/E okoli 18, kar na prvi pogled ni več posebno nizko. Res je, da so bili multiplikatorji v preteklosti nižji. A tak pogled je preveč poenostavljen.

Krko je smiselno vrednotiti skozi EV/EBITDA (vrednost podjetja ulomljeno s približkom denarnega toka) in kazalnike, vezane na denarni tok. Ker je podjetje neto denarno in brez finančnega dolga, je EV zelo blizu lastniški vrednosti – EV/EBITDA zato izraža dejanski operativni multiple brez izkrivljanja zaradi finančnega vzvoda.

Hkrati Krka približno deset odstotkov prihodkov namenja za stroške R&D (raziskave in razvoj), katerih donos bo prišel šele čez leta v obliki novih izdelkov. Zato kazalnik P/E sistematično podcenjuje dejansko dobičkonosnost. Da razvojni model deluje, potrjuje podatek, da 29 odstotkov prodaje prihaja iz izdelkov, lansiranih v zadnjih petih letih.

Mednarodni doseg in produktna struktura

Krka generira denarni tok, ki presega čisti dobiček, kar potrjuje visoko kakovost zaslužka. Vrednotenje okoli 16- do 18-kratnika cene glede na denarni tok v tem kontekstu ni nenavadno, ampak izraz predvidljivosti poslovanja. Danes smo bliže 12- do 13-kratniku, kar pomeni, da prostor za višje vrednotenje še obstaja. Če bi trg Krko vrednotil na 16- do 18-kratnik EBITDA (približek denarnega toka) ali prostega denarnega toka, bi to impliciralo kazalnik P/E precej nad 20. Pri podjetju s takšno donosnostjo in bilanco to ne bi bilo nič nenavadnega.

Krka je zelo mednarodno podjetje: 94 odstotkov prodaje ustvari na tujih trgih, pri čemer ostaja Vzhodna Evropa njen največji trg. To prinaša izpostavljenost valutnim in geopolitičnim tveganjem, a hkrati tudi več možnosti za rast od povprečja.

Dodatno stabilnost daje produktna struktura. Kar 83 odstotkov prodaje predstavljajo zdravila na recept, z osredotočenostjo na kardiovaskularne bolezni, centralni živčni sistem, diabetes in onkologijo – področja s trajnim, ponavljajočim se povpraševanjem, ki je manj občutljivo na gospodarski cikel.

Več kot generična delnica

Krka ni tipična P/E zgodba. Je kakovostno podjetje z dolgoročno sestavljeno rastjo, v katerem je za razumevanje vrednosti ključen denarni tok. Visoke marže, neto denarna bilanca, vertikalna integracija in stabilen poslovni model so jasno potrjena dejstva, ne le interpretacija. Kombinirana zdravila, razvojni model in širitev v Indijo pri tem odpirajo dodatno dolgoročno vrednost.

Del kakovosti je sicer že vključen v ceno. A bistvo ostaja: Krka zdaj ni več navadna generična delnica, ampak podjetje, ki ga je treba razumeti skozi sposobnost dolgotrajnega ustvarjanja vrednosti.