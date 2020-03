Krka lani do skoka dobička ob pomoči tečajnih nihanj

Krka je lani ustvarila 245,5 milijona evrov čistega dobička, razkriva družba v objavljenih nerevidiranih rezultatih. Čisti dobiček je malo višji, kot je družba ocenila konec januarja. Iz družbe še sporočajo, da izbruh koronavirusa za zdaj ne vpliva na letošnje načrte družbe. Skoraj gotovo pa se bo farmacevtu v prvem letošnjem četrtletju poznal upad vrednosti rublja.Prihodki od prodaje so lani dosegli 1,493 milijarde evrov, kar je 12 odstotkov več kot predlanskim. Tako v Vzhodni Evropi, kot v Zahodni Evropi so se prihodki od prodaje lani povečali za 17 odstotkov. Rast tako na Vzhodu kot na ZahoduV Vzhodni Evropi so ...