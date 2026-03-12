Krka lani dobiček zvišala za 13 odstotkov

Dolenjski farmacevt v nerevidiranih rezultatih poslovanja malo polepšal lanski dobiček v primerjavi z januarsko oceno.

Krka je objavila nerevidirane rezultate lanskega poslovanja, ki pa se ne razlikujejo opazneje od januarske ocene poslovanja. Prodajni podatki so enaki, kot so bili ocenjeni, čisti dobiček pa je malo višji. Čisti dobiček je po nerevidiranih podatkih lani dosegel 403 milijone evrov, kar je 13 odstotkov več kot predlanskim. Iz podatkov je še razvidno, da je partnerska družba na Kitajskem lani ustvarila okoli milijon evrov dobička, kar je prvi pozitiven rezultat naložbe. Sicer pa so manjši popravki dobička farmacevta, kot kaže, posledica natančnejše ocene vpliva valutnih razmer in popravkov vrednosti. Tako je malo manjši rezultat iz poslovanja a nekoliko boljši finančni del. Predvsem zaradi ugodnih gibanj deviznih tečajev je Krka lani v finančnem delu poslovanja ustvarila 30,8 milijona evrov ...