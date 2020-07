Krka med krizo z rekordnim rezultatom

Skupina Krka je konec prejšnjega tedna objavila oceno poslovanja za prvo letošnje polletje, v katerem je ustvarila 803,8 milijona evrov prodaje, kar je za 42,4 milijona evrov oziroma šest odstotkov več kot v istem obdobju lani. Prodaja izdelkov na trgih zunaj Slovenije je znašala 763,5 milijona evrov, kar je 95 odstotkov prodaje skupine. V tem času so prodali osem milijard enot (tablete, kapsule, injekcije in podobno), kar je osem odstotkov več kot v istem obdobju lani.Dobiček iz poslovanja (EBIT) na ravni Skupine je znašal 216,7 milijona evrov, to je 40 odstotkov več kot leto prej, medtem ko je ocenjeni dobiček iz poslovanja pred ...