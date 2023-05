Krka, NLB in Luka Koper z odličnim prvim trimesečjem

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Domači delniški trg je letos s 17-odstotnim donosom med najdonosnejšimi, hkrati pa smo že zdaj v pričakovanju bogate sezone izplačil dividend. Bogato mero dividendnega donosa (označen je v oklepajih) si letos obetamo pri novomeški Krki (5,8 odstotka), NLB (7,5), Zavarovalnici Triglav (6,8), Zavarovalnici Sava Re (6,2) in Luki Koper (8,6 odstotka).

Pri tem smo priča dobremu dividendnemu donosu tudi pri Petrolu, kjer je bila prejšnji četrtek na skupščini izglasovana višja dividenda od prvotno predlagane – 1,5 evra na delnico, kar je v času pisanja predstavljalo 6,3-odstotni dividendni donos.

Negativni vpliv tečaja rublja

Z najvišjim, kar 23-odstotnim letošnjim donosom na Ljubljanski borzi se lahko pohvali novomeška Krka, ki je letos v prvem četrtletju preprosto pokazala znova odličen poslovni izid. Namreč jasno je bilo, da bo nekaj tistega, kar je tečaj ruskega rublja lani podaril delničarjem Krke, to letos v prvem kvartalu delno vzel, saj je neto finančni izid znašal negativnih 13 milijonov evrov.

A je Krki glede na lanski prvi kvartal uspelo povišati prodajo za šest odstotkov, in to ob za odstotno točko višji marži EBITDA kot v lanskem prvem kvartalu. Ta je znašala 31,9 odstotka in je tako nad desetletnim povprečjem. To pomeni, da je Krka poslovala še bolje kot lani v prvem kvartalu, in vzrok za dva odstotka nižji dobiček kot lani, znašal je 89 milijonov evrov, so ravno negativne tečajne razlike in tudi višji davek od dobička.

Vendar, spomnimo se, da je lani na ravni celotnega leta neto finančni izid skupine Krka, ki poleg rezultata iz valutnih tveganj vključuje še prihodke in odhodke iz obresti ter druge finančne prihodke in odhodke, znašal 51,9 milijona evrov, k čemur je svoj pozitivni levji delež prispevala lanskoletna okrepitev tečaja rublja. Zdaj pa se tečaj EURRUB znova giblje na predvojnih nivojih, saj je evro od lanskega začetka decembra do zdaj pridobil dobrih 30 odstotkov.

NLB na krilih visokih obresti

Skratka, Krkino poslovanje kaže na ponovno odlično leto. Z nadaljevanjem odličnega poslovanja pa svoje delničarje v tem letu navdušujeta še NLB in Luka Koper. NLB je v prvem četrtletju imela 120,1 milijona evrov dobička po davkih, kar predstavlja 74-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim četrtletjem.

Na odličen poslovni izid so vplivale v zadnjem letu krepko povišane obrestne mere v območju z evrom, saj so zdaj krediti z variabilno obrestno mero za banko mnogo donosnejši. Okrepila se je tudi depozitna baza, glede na to, da je NLB v regiji krepko prepoznavna bančna znamka.

INFOGRAFIKA: Delo

Tudi če obrestne mere v območju z evrom letos zrastejo za še dodatne pol odstotne točke, bi to zgolj še dodalo k dobičkonosni banke, saj je obrestna mera zdaj ravno prav visoka, torej ni ne prenizka in ne previsoka, da gospodinjstva ne bi mogla odplačevati svojih obveznosti. Seveda k temu pripomore močan trg dela, ki tudi na račun slabših demografskih trendov v državi ne slabi. Skratka, poslovni rezultat prvega kvartala pri NLB je bil zelo pomemben, saj je omogočil širšemu krogu vlagateljev, da vidijo zelo pozitivne učinke povišanih obrestnih mer na poslovanje domače banke in kaj lahko pričakujejo v prihodnjih letošnjih četrtletjih.

Luka Koper visoko nad načrtom

Zelo pozitivno je razveselila tudi Luka Koper, ki je v prvem kvartalu letos pridelala 80,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot v istem obdobju lani in desetino nad načrti. Čisti dobiček se je ustavil pri 16,5 milijona evrov, kar je na ravni iz leta 2022 in obenem dve tretjini nad načrtom. Skratka, lanskoletna rekordna dobičkonosnost Luke Koper se je zavlekla v to leto in verjetno se bo še nekaj časa ohranila.

Domači delniški trg je torej še naprej zelo perspektiven. Je eden najmanj zadolženih v regiji in drugod ter glede na poslovne obete in glede na primerljiva podjetja po sektorjih v tujini velja tudi za enega najcenejših delniških trgov, ki hkrati izplačuje domala najvišje dividende.

Vlaganje v dividendne delnice na domačem slovenskem trgu je zato še posebej privlačno za vlagatelje, ki iščejo stabilne dolgoročne naložbe z visokim dividendnim donosom. Poleg tega so te delnice običajno manj nihajne kot druge, kar je pomembno za vlagatelje, ki iščejo stabilne naložbe.

Seveda pa na tem mestu vedno velja opozorilo, da čeprav je domači delniški trg privlačen za vlagatelje, morajo biti vlagatelji pozorni na nekaj tveganj, kot so domače, evropsko in globalno gospodarsko okolje, regulativa, davčna politika in geopolitična tveganja.