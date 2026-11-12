Krka po dobrem devetmesečju viša letošnje cilje

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih, ob osemodstotni rasti prodaje, ustvarila 364 milijonov evrov dobička, kar je 13 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Dolenjski farmacevt ob tem opazno popravlja letošnji načrt poslovanja. Krka ocenjuje, da bo letošnji čisti dobiček znašal 439 milijonov evrov, kar je devet odstotkov več kot je skupina ustvarila lani in 34 milijonov evrov več od obstoječega načrta. Nekoliko večji bodo letos tudi prihodki od prodaje, ki se bodo medletno povečali za sedem odstotkov in bodo dosegli 2,179 milijarde evrov. V prihodnjem letu pa dolenjski farmacevt načrtuje šestodstotno rast prodaje, ki naj bi presegla 2,3 milijarde evrov. To bo po načrtih družbe zadoščalo za osemodstotno rast čistega dobička. Krka namreč načrtuje, da bo čisti dobiček prihodnje leto ...