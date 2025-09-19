Krka po dodani vrednosti pred Lekom in Novartisom

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ima po eni strani izjemno veliko težav tako na področju neposrednih naložb gospodarstva, še posebej tujih naložb, kot tudi razvoja dejavnosti z višjo dodano vrednostjo. Hkrati pa se ponaša z izjemno močnim farmacevtskim sektorjem, v katerem prevladujejo tri velika farmacevtska podjetja, novomeška Krka, ter družbi v lasti švicarskih farmacevtskih velikanov Lek in Novartis.

Dodana vrednost na zaposlenega v treh velikih farmacevtskih podjetjih v Sloveniji je skoraj dvakrat višja od slovenskega povprečja in povrhu vsega tudi hitreje narašča. A tri podjetja niso dovolj za gospodarski preporod, čeprav imajo velik vpliv tako na širše okolje kot tudi na celotno slovensko gospodarsko aktivnost.

Kako poslujejo farmacetski velikani v Sloveniji?

Koliko imajo zaposlenih in koliko novih kadrov privabijo na leto?

Kolikšen del izvoza, dodane vrednosti in BDP Slovenije ustvarijo?

Kdo še deluje v slovenski farmacevtski panogi in kako so uspešni?