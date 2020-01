Krka razgrnila rekordne rezultate

Krka je lani prvič presegla mejo 200 milijonov evrov čistega dobička. Največji farmacevt v Sloveniji je lani po prvi oceni družbe čisti dobiček povečal za 39 odstotkov, tako da je dosegel 242,1 milijonov evrov.Prihodki od prodaje so se povečali za 12 odstotkov in dosegli 1.489 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Tako močno rast prihodvkov so vplivala tudi ugodna tečajna nihanja. Vrednost evra je letos nekoliko zdrsnila, opazno pa je lani zrasla vrednost rublja. Ta se je lani v evrski vrednosti povzpel za desetino in konec leta dosegel največjo vrednost v skoraj dveh letih. Rusija je največji posamični trg dolenjskega ...