Ljubljanska borza je dobila nov odmerek poslovnega optimizma. Po dobrih rezultatih NLB je spodbudno nadaljevanje ponudila Krka, ki povečuje prodajo, izboljšuje dobičkonosnost in dviguje pričakovanja. Novomeški farmacevt leto končuje z močnim poslovnim zagonom, v načrtu za prihodnje leto pa se že približuje pol milijarde evrov čistega dobička.

Krka je v prvih devetih mesecih prihodke povečala za osem odstotkov, čisti dobiček pa za trinajst. Še hitreje je rasel dobiček iz poslovanja, ki je bil višji za skoraj četrtino. Takšno razmerje kaže, da podjetje iz večjega obsega prodaje ustvarja sorazmerno več zaslužka. Rast tako spremlja izboljšanje učinkovitosti, kar je pomembna podlaga za dolgoročno ustvarjanje vrednosti.

Stroški prodanih proizvodov so ob povečanju prihodkov ostali skoraj nespremenjeni. To je omogočilo izboljšanje marž, čeprav je družba več namenila tudi razvoju in raziskavam ter prodajnim dejavnostim. Obenem je bil finančni rezultat letos negativen, medtem ko je lani prispeval k dobičku. Čisti dobiček je torej zrasel kljub manj ugodnemu finančnemu rezultatu, kar dodatno poudarja moč osnovne dejavnosti.

Še bolj je zanimiva primerjava s strategijo do leta 2030. Ta predvideva najmanj petodstotno povprečno letno rast prodaje in povprečno maržo EBITDA nad 25 odstotki. Krka trenutno dosega oba kazalnika nad tema pragoma. Devetmesečna marža EBITDA je dosegla izjemnih 31,8 odstotka, kar pomeni, da pred obrestmi, davki in amortizacijo obdrži skoraj tretjino prihodkov. Pri tako velikem obsegu poslovanja ima že majhna razlika v marži občuten vpliv na ustvarjeni dobiček.

Krka strateško obdobje začenja z močnim prodajnim zagonom in operativno donosnostjo, ki občutno presega strateški prag. Rastoči dobički ji omogočajo več vlaganj v razvoj novih zdravil in širitev proizvodnih zmogljivosti, hkrati pa utrjujejo podlago za nadaljnjo rast poslovanja in nagrajevanje delničarjev.

Napredek se že odraža v višjih pričakovanjih uprave. Za letos Krka ocenjuje, da bo pridelala 439 milijonov evrov čistega dobička, za prihodnje leto pa načrtuje 474 milijonov. Meja pol milijarde evrov je s tem vse bližje. Razsežnost premika pokaže primerjava z letom 2023, ko je skupina ustvarila dobrih 314 milijonov evrov čistega dobička. Če bo načrt za prihodnje leto uresničen, bo letni zaslužek v štirih letih zrasel za dobro polovico.

Pogled v prihodnost

Razliko ponazori ekstrapolacija poslovanja do leta 2030. Če prihodke iz načrta za leto 2027 podaljšamo s petodstotno letno rastjo, bi leta 2030 dosegli približno 2,7 milijarde evrov. Ob ohranitvi letošnje devetmesečne marže bi se EBITDA približal 850 milijonom. To bi bilo približno 200 milijonov evrov nad ravnjo EBITDA, izračunano na podlagi spodnjih strateških pragov petodstotne letne rasti prodaje in 25-odstotne marže. Razlika pokaže, koliko dodatnega zaslužka lahko prineseta močnejša prodaja in ohranjanje sedanje visoke donosnosti.

Podobno zgovorna je ekstrapolacija čistega dobička. Ob petodstotni letni rasti po letu 2027 bi ta leta 2030 dosegel približno 550 milijonov evrov. Višje izhodišče pomeni, da tudi zmerna nadaljnja rast prinese precejšen dodaten zaslužek. Za delničarje je zato pomembno, kako uspešno bo družba ohranjala donosnost ter nove razvojne in proizvodne naložbe pretvarjala v dodatno prodajo.

Pomembna konkurenčna prednost Krke je vertikalno integriran poslovni model. Družba povezuje lastni razvoj, proizvodnjo učinkovin in končnih zdravil ter razvejeno lastno prodajno mrežo. Tako obvladuje večji del poti od razvoja zdravila do trga, kar ji omogoča boljši nadzor nad stroški, kakovostjo in zanesljivostjo dobave. Ta povezanost podpira visoke marže, vlaganja v nova zdravila in proizvodne zmogljivosti pa utrjujejo temelje nadaljnje rasti.

Pomembna je tudi mednarodna razpršenost prodaje. Krka veliko večino prihodkov ustvari zunaj Slovenije, rast pa je dosegla v večini prodajnih regij. Povpraševanje po zdravilih za kronične bolezni ji daje dolgoročno poslovno oporo. Ob staranju prebivalstva in potrebah zdravstvenih sistemov po dostopnih terapijah ostajata zanesljiva dobava in širok nabor izdelkov pomembni prednosti njenega poslovnega modela.

Krka je presegla tudi mejnik 50.000 delničarjev. Po primerjalnem pregledu se je njihovo število glede na podatek za leto 2025 povečalo za več kot 2500. Posebno težo ji daje močna domača lastniška baza: slovenske fizične osebe imajo v lasti skoraj 42 odstotkov delnic. Krkina poslovna uspešnost ima zato neposreden pomen tudi za premoženje širokega kroga domačih gospodinjstev.

Po NLB še Krka kaže, da optimizem dobiva podporo v poslovnih rezultatih pomembnih domačih družb. Pri delnici bo ostalo ključno, koliko prihodnje rasti je že vključene v ceno, vendar so poslovni premiki prepričljivi. Krka prodaja več, iz prihodkov ustvarja več dobička in prihodnje leto načrtuje nov korak naprej.