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    Analiza: Krka skoraj podvojila prodajo na Kitajskem

    Dolenjski farmacevt poskuša razpršiti prodajo, a se še vedno povečuje delež Vzhodne Evrope z Rusijo. Danes izplačuje dividendo, 9,1 evra bruto na delnico.
    Krka gradi tovarno v Indiji, ki bo predvidoma začela delovati v začetku leta 2028. Proizvodnja te tovarne bo namenjena širitvi prodaje v Aziji. FOTO: Jure Eržen
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    Farmacevt Krka je v prvem polletju ustvaril 260,3 milijona evrov čistega dobička, kar je šest odstotkov več kot v istem obdobju lani, je razvidno iz objavljenega polletnega poročila. Podatki poročila se ne razlikujejo vidno od predhodno objavljene ocene, podane na skupščini družbe v prvi polovici julija. Zgolj v drugem četrtletju so se prihodki od prodaje medletno povečali za pet odstotkov in dosegli 553,6 milijona evrov. Rast je nekoliko skromnejša kot v prvih treh mesecih. Obratno pa je pri čistem dobičku, ki se je v drugem četrtletju povečal za kar 49 odstotkov in dosegle 139 milijonov evrov. V prvem četrtletju se je čisti dobiček medletno zmanjšal za petino. V obeh primerih je nihanje posledica vpliva tečajnih razlik. Te pri Krki močno vplivajo na čisti dobiček, ker farmacevt kar 36 ...

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