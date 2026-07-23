Analiza: Krka skoraj podvojila prodajo na Kitajskem

Farmacevt Krka je v prvem polletju ustvaril 260,3 milijona evrov čistega dobička, kar je šest odstotkov več kot v istem obdobju lani, je razvidno iz objavljenega polletnega poročila. Podatki poročila se ne razlikujejo vidno od predhodno objavljene ocene, podane na skupščini družbe v prvi polovici julija. Zgolj v drugem četrtletju so se prihodki od prodaje medletno povečali za pet odstotkov in dosegli 553,6 milijona evrov. Rast je nekoliko skromnejša kot v prvih treh mesecih. Obratno pa je pri čistem dobičku, ki se je v drugem četrtletju povečal za kar 49 odstotkov in dosegle 139 milijonov evrov. V prvem četrtletju se je čisti dobiček medletno zmanjšal za petino. V obeh primerih je nihanje posledica vpliva tečajnih razlik. Te pri Krki močno vplivajo na čisti dobiček, ker farmacevt kar 36 ...