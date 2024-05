Krka spet z rekordnim poslovanjem

Tudi leto 2024 ni izjema, saj smo prav tako priča rasti tržne kapitalizacije, kar je na koncu še en kazalnik uspešnosti podjetja. Tečaj Krkinih delnic na Ljubljanski borzi je 31. marca 2024 znašal 128,50 evra, kar je 17 odstotkov več kot konec leta 2023, tržna kapitalizacija pa je dosegla 4,2 milijarde evrov. Kljub rasti lahko ocenimo, da so delnice glede na poslovanje in strategijo, bilanco ter v primerjavi s tujimi primerljivimi podjetji še naprej atraktivne.

Novomeška Krka je eno vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v Evropi, z dolgo tradicijo in stabilnim poslovanjem. V zadnjih letih podjetje vztrajno izboljšuje svoje poslovne rezultate, kar povečuje dobiček in posledično tudi dividende. Rast dividend pa iz leta v leto spremlja tudi rast cene delnic.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Novomeška Krka je eno vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v Evropi, z dolgo tradicijo in stabilnim poslovanjem. V zadnjih letih podjetje vztrajno izboljšuje svoje poslovne rezultate, kar povečuje dobiček in posledično tudi dividende. Rast dividend pa iz leta v leto spremlja tudi rast cene delnic.

Tudi leto 2024 ni izjema, saj smo prav tako priča rasti tržne kapitalizacije, kar je na koncu še en kazalnik uspešnosti podjetja. Tečaj Krkinih delnic na Ljubljanski borzi je 31. marca 2024 znašal 128,50 evra, kar je 17 odstotkov več kot konec leta 2023, tržna kapitalizacija pa je dosegla 4,2 milijarde evrov. Kljub rasti lahko ocenimo, da so delnice glede na poslovanje in strategijo, bilanco ter v primerjavi s tujimi primerljivimi podjetji še naprej atraktivne.

Malo obveznosti in dolgov

Krka ima izjemno močno bilanco z nizko ravnjo dolga in visoko stopnjo likvidnosti. Skupne finančne obveznosti znašajo 76,1 milijona evrov (prejeta posojila in najemi), kar predstavlja manj kot tri odstotke celotnega kapitala. To kaže na zelo nizko raven zadolženosti glede na kapital, kar dodatno potrjuje močno finančno stanje in stabilnost podjetja.

Donosnost kapitala (ROE) znaša 17,7 odstotka, donosnost sredstev (ROA) pa 14,1 odstotka. Vse te številke in kazalniki kažejo na dobro poslovanje in zelo močno bilanco Krke, kar zagotavlja stabilnost in varnost za vlagatelje ter omogoča podjetju, da se uspešno in strateško sooča s tržnimi izzivi in nadaljuje rast in razvoj.

Poleg finančne stabilnosti je pomembno izpostaviti še rast podjetja. V prvem četrtletju 2024 je skupina Krka ustvarila prihodke od prodaje v višini 486,1 milijona evrov, kar predstavlja šestodstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani. Poleg tega je dobiček pred davkom znašal 118,6 milijona evrov, kar je 11 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju, medtem ko je čisti dobiček dosegel 98,8 milijona evrov prav tako za 11 odstotkov višji.

INFOGRAFIKA: Delo

Globalna prisotnost in diverzifikacija

Krka je seveda zanimiva zaradi svoje globalne prisotnosti in diverzifikacije, ki prinaša tudi zanimive marže. Lanski prvi kvartal je bil pri Krki pri poslovanju odličen, vendar se tudi letošnji prvi kvartal ponaša z visokimi maržami pri rasti prihodkov (28-odstotna marža EBITDA). Krka sicer 94 odstotkov prodaje ustvari na trgih zunaj Slovenije. Največji delež prodaje je bil dosežen v regiji Vzhodna Evropa (32,3 odstotka), sledili sta regiji Srednja Evropa (24,1 odstotka) in Zahodna Evropa (19,2 odstotka). Ta široka geografska razpršenost zmanjšuje tveganja, povezana s posameznimi trgi, in omogoča stabilnejše poslovanje.

Krka intenzivno vlaga v inovacije in razvoj. V prvem četrtletju 2024 je ponudbo povečala s petimi novimi zdravili na recept ter zaključila 203 registracijske postopke, kar krepi njeno konkurenčno prednost. Prav tako je za kapitalske naložbe namenila 27 milijonov evrov, načrt do konca leta pa znaša 150 milijonov evrov kapitalskih naložb.

Na podlagi stabilne rasti, močne mednarodne prisotnosti, stalnih inovacij in strateških naložb je Krka potencialno dobra naložba. Podjetje izkazuje trdno finančno zdravje in sposobnost prilagajanja tržnim razmeram, kar je ključno za dolgoročno stabilnost in rast vrednosti naložbe. Prav tako ohranja svojo konkurenčnost in stabilnost na globalnem trgu.