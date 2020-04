Krka med epidemijo z rastjo povpraševanja

Krka v prvem četrtletju in do sprejetja letnega poročila zaradi epidemije ni imela negativnih posledic za oskrbovalno verigo. Za zdaj se je povpraševanje po njenih izdelkih povečalo, sporočajo iz družbe.Krka je objavila letno poročilo za lansko leto, v katerem razkriva tudi poslovanje med epidemijo. Povprečna dnevna proizvodnja končnih izdelkov v skupini Krka se v tem času ni bistveno spremenila. Nabava surovin in repromateriala je potekala relativno normalno. Kontrola in zagotavljanje kakovosti izdelkov sta potekala nemoteno. Dodajajo pa, da je razvoj dogodkov, povezanih s širitvijo okužbe, njenimi posledicami in s tem ...