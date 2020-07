Krka v epidemiji ohranja načrte nespremenjene

Skupina Krka je v prvih šestih mesecih ustvarila 161,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 15 odstotkov več kot v istem obdobju lani.Prihodki od prodaje so dosegli 803,75 milijona evrov in so se medletno povečali za šest odstotkov, je razvidno iz objavljenega polletnega poročila. Objavljeni polletni rezultati se ne razlikujejo bistveno od prve ocene poslovanja, ki jo je predsednik uprave razkril na skupščini delničarjev v prvi polovici julija.Po nadpovprečni rasti prihodkov v prvem četrtletju se je v skladu z napovedmi v drugem četrtletju umirila rast in prihodki so se vrnili v načrtovane okvire, ocenjujejo prvo polletje v ...