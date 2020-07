Krka z manjšo četrtletno prodajo, a višjim dobičkom

Skupina Krka je, po prvi oceni poslovanja, v prvih šestih mesecih letos ustvarila 803,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček se je medletno povečal za 14 odstotkov in znaša 160,3 milijona evrov.Potem ko je največji slovenski farmacevt doživel zelo močno prvo četrtletje z velikim povečanjem povpraševanja, se je, po oceni predsednika uprave Jožeta Colariča, povpraševanje v drugem četrtletju normaliziralo. Prihodki od prodaje izdelkov in storitev so v drugem četrtletju znašali 340 milijonov evrov, kar je 11 odstotkov manj kot v istem obdobju lani.Zmanjšanje je ...