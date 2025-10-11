Krka z največ slovenskimi prijavami na Evropskem patentnem uradu

V nadaljevanju preberite:

Krka je ena najuglednejših proizvajalk generičnih zdravil v Evropi, svoj položaj pa utrjuje z razvojem inovacij – z inovativnimi generičnimi izdelki. Gre za zdravila, ki vsebujejo enako zdravilno učinkovino kot originatorska, a imajo dodano vrednost – na primer izboljšano farmacevtsko obliko, kombinacijo učinkovin, enostavnejše odmerjanje ali naprednejši dostavni sistem. Krka se je v sedmih desetletjih iz majhnega novomeškega laboratorija preoblikovala v mednarodno farmacevtsko podjetje, ki zdravila trži v več kot 70 državah. Danes proizvede skoraj 20 milijard tablet in kapsul na leto, prek 800 strokovnjakov pa je vključenih v več kot 170 razvojnih projektov.