Krka z večjo prodajo, a z nižjim dobičkom

Medletni upad čistega dobička je posledica enkratnih pozitivnih učinkov v začetku lanskega leta.

Krka je v prvih teh mesecih letos ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička, kar je petino manj kot v prvih treh mesecih lani. Slabši rezultat je izključno posledica vpliva tečajnih razlik, ki so polepšale začetek lanskega leta. Za dolenjskim farmacevtom je prodajno zelo uspešno prvo četrtletje. Prihodki od prodaje so se povečali za osem odstotkov in v prvih treh mesecih dosegli 566 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja pa se je povečal za 24 odstotkov in znašal 151,6 milijona evrov. Padec čistega dobička je posledica učinkov v finančnem delu poslovanja, kjer je Krka v prvih treh mesecih lani zaradi rasti vrednosti rublja, pa tudi padca vrednosti dolarja ustvarila 56,8 milijona evrov dobička iz financiranja, letos pa je v finančnem delu prikazala 3,3 milijona evrov izgube. Zaradi ...