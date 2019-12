Krkine delnice odlično. Je to šele začetek?

Krkina delnica se je že drugič v letošnjem letu uvrstila v rubriko vroče delnice. Prvič je bila kot vroča delnica predstavljena konca maja in od takrat je na vrednosti pridobila 17 odstotkov, če ne upoštevamo še julijskega izplačila dividende v višini 3,2 evra na delnico. Krkini delnici se je tako v zadnjem letu dni brez upoštevanja izplačil dividend cena zvišala za 27 odstotkov.Kljub nedavni solidni rasti še vedno lahko rečemo, da je delnica Krke glede na primerljiva podjetja v tujini še vedno nekoliko podcenjena. Mediana razmerja med tržno in knjigovodsko (P/B) primerljivimi skupinami tujih podjetij Richter Gedeon, ...

