Krpanje razpok v nemški avtomobilski trdnjavi

Bilo je, kot da vsak spodbuja naslednjega: trije nemški avtomobilski prvaki, Audi, BMW, Daimler, so prejšnji teden drug za drugim objavili ne sicer identične, a vseeno dokaj razburljive načrte prestrukturiranja, s katerimi naj bi se pripravili na novo avtomobilsko ero, ki naj bi ji vladal električni pogon.Najprej je »udaril« Audi in napovedal, da bo v prihodnjih štirih letih delovno silo v Nemčiji zmanjšal za 9500 zaposlenih. Skupaj s tem zmanjšanjem stroškov dela naj bi do leta 2029 prihranili šest milijard evrov. Hkrati naj bi ustvaril razmere za nova delovna mesta na področju električnih pogonov in digitalizacije, a je teh ...