    Novice

    Krški občinski svet dal zeleno luč za Jek 2, a z opozorilom

    Za domačine je sprejemljivejša lokacija vzhodno od obstoječe Nuklearne elektrarne Krško, tudi načrtovani veliki hladilni stolp za občino ni sprejemljiv.
    Občina ne bi imela večje elektrarne in večjega hladilnega stolpa bližje mestu. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Občina ne bi imela večje elektrarne in večjega hladilnega stolpa bližje mestu. FOTO: Leon Vidic
    STA
    16. 2. 2026 | 19:05
    4:18
    A+A-

    Krški občinski svet je na današnji izredni seji dal zeleno luč nadaljevanju projekta Jek 2, ob tem pa državo s sklepom pozval, naj v nadaljevanju upošteva zahteve, ki jih ima občina, predvsem glede lokacije Jeka 2 in hladilnega sistema. Vlada naj bi sicer sklep o pripravi DPN, s katerim se bo projekt nadaljeval, sprejela na torkovi seji v Brežicah.

    Po besedah župana Janeza Kerina je občina lani ministrstvu za naravne vire in prostor poslala usmeritve, ki naj jih upošteva pri pripravi sklepa za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za umeščanje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Jek 2) v prostor. V njih je občina izrazila pričakovanje, da bo umeščanje Jeka 2 načrtovano tako, da se bo v čim manjši meri posegalo v življenjski prostor mesta, pa tudi, da je za domačine sprejemljivejša lokacija vzhodno od obstoječe Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Tudi načrtovani hladilni stolp tako prostorsko kot po obsegu za občino ni sprejemljiv.

    Februarja je nato ministrstvo občini poslalo analizo usmeritev za DPN za Jek 2, za katero pa na občini ugotavljajo, da ne upošteva veliko njihovih usmeritev ali pa jih upošteva le delno. Zato je župan predlagal sklep, da sicer dajo zeleno luč nadaljevanju projekta, vendar pa hkrati državo pozovejo, naj v nadaljevanju upošteva njihove zahteve. Takšen sklep so nato občinski svetniki tudi sprejeli.

    Več od pripravljavcev DPN oziroma od države pričakuje celotna posavska regija. FOTO: Leon Vidic
    Več od pripravljavcev DPN oziroma od države pričakuje celotna posavska regija. FOTO: Leon Vidic

    Občinskemu svetniku Mitji Omerzuju (Lista Dušana Šiška - Energično za Krško) se ne zdi sprejemljivo, da država njihovih zahtev ni upoštevala. Zato je ocenil, da bi bilo bolje, da vlada v torek ne bi potrjevala sklepa o pripravi DPN, kar je sicer napovedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar. Sicer se lahko zgodi tudi referendum, je opozoril.

    image_alt
    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Svetnika Boštjana Pirca (SLS) je zanimalo, ali se s tem, da dajo zeleno luč nadaljevanju projekta, odrečejo možnosti, da še vplivajo na to, kje bo stal Jek 2 in kakšen hladilni stolp bo imel.

    Župan Kerin je ocenil, da se s sprejetjem predlaganih sklepov ne odrekajo ničemur in da imajo v nadaljevanju postopkov še vsaj dve ali tri možnosti, da projekt ustavijo, če jim država ne bo prisluhnila.

    NEK je med zglednimi jedrskimi elektrarnami na svetu. FOTO: Leon Vidic
    NEK je med zglednimi jedrskimi elektrarnami na svetu. FOTO: Leon Vidic

    Tudi poslovni direktor Gen Energije Bruno Glaser je ocenil, da je do končnega sprejetja DPN še daleč, »vmes pa je za občino še veliko varovalk«. Zagotovil je, da so glede lokacije in hladilnega sistema odprte še vse variante. Sam sicer ocenjuje, da je izločitev lokacije vzhodno od zdajšnjega Neka strokovno utemeljena.

    image_alt
    Dobavitelja izbrati v 2027, leto kasneje odločiti o projektu, vmes o partnerjih

    Tako Levičar kot državni sekretar na ministrstvu za naravne vire Miran Gajšek sta zagotovila, da država projekta ne bo peljala naprej, če zanj ne bo soglasja občine.

    Levičar pa je na razmišljanja nekaterih svetnikov, ali ne bi bilo zaradi volitev sprejemanje sklepa o pripravi DPN bolje prepustiti naslednji vladi, odgovoril, da bi to projekt zamaknilo vsaj za pol leta. Zato se mu zdi smiselno, da sklep o pripravi DPN še v torek sprejme trenutna vlada.

    V krški občini sicer glede analize usmeritev za pripravo DPN za Jek 2, ki jim jo je poslalo ministrstvo, ugotavljajo še, da ne vsebuje sistemskih razvojnih rešitev za Posavje, ki jih regija zahteva v zameno, ker gosti projekt nacionalnega pomena.

    Brez soglasja občine druge jedrske elektrarne v Krškem ne bo. FOTO: Leon Vidic
    Brez soglasja občine druge jedrske elektrarne v Krškem ne bo. FOTO: Leon Vidic

    Državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov je v zvezi s tem pojasnil, da v ta namen pripravljajo poseben zakon o razvojni podpori posavski regiji. Za pripravo zakona je bila ustanovljena posebna skupina, v katero so vključeni tudi predstavniki regije in se je prvič sestala prejšnji teden, je povedal. Zakon naj bi bil sprejet, še preden bo v javno razpravo dan dopolnjen predlog DPN za Jek 2, kar je sicer tudi zahteva občine in širše regije.

