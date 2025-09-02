  • Delo d.o.o.
    Novice

    Krško omogoča standardne rešitve Westinghousa in EDF

    GEN energija je predstavila lansko poslovanje in zadnje aktivnosti pri investiciji v drugi blok Jeka.
    Še do konca septembra poteka javna objava pobude za državni prostorski načrt za novi blok. FOTO: GEN energija
    Še do konca septembra poteka javna objava pobude za državni prostorski načrt za novi blok. FOTO: GEN energija
    Nejc Gole
    2. 9. 2025 | 12:45
    2. 9. 2025 | 13:01
    5:44
    Gen energija je lani ustvarila 2,2 milijarde evrov prihodkov in 186 milijonov evrov čistega dobička. Rezultati so boljši od načrtov, pojasnjujejo v Gen energiji, kjer so predstavili najnovejše aktivnosti glede načrtovanega Jeka 2. Ob tem pripravljajo tudi študijo glede postavitve malih modularnih reaktorjev po državi.

    Gen energija je lansko poslovne leto sklenila z višjo proizvodnjo od načrtovane ter z 2,2 milijarde evrov prihodkov in 186 milijoni evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega je 276.000 evrov. Poslovni rezultati so odlični, je povedal generalni direktor Gen energije Dejan Paravan.

    Podjetje je večino ustvarjene dodane vrednosti namenilo za stroške regulacije cen električne energije (104 milijone evrov), 93 milijonov evrov je šlo za dividende državi, 40 milijonov evrov je bilo plačanega DDV, 33 milijonov evrov v sklad za razgradnjo Neka, strošek poslovanja je znašal dobrih 11 milijonov evrov, 51 milijonov evrov pa so namenili za investicije v razogljičenje energetskega sistema.

    Cene elektrike nižje od povprečja EU

    Ta je glede cen energije povedal, da se je burno dogajanje na energetskih borzah, ki se je začelo z napadom Rusije na Ukrajino in prekinitvijo dobave ruskega plina, izpelo: »Napovedi za prihodnja leta so nižje cene električne energije kot letos, a na višjih nivojih kot pred krizo.«

    Evropski statistični urad je objavil podatke o cenah električne energije za lansko drugo polletje. Povprečna cena za gospodinjski odjem je bila pri nas 162 evrov za megavatno uro (MWh) z DDV, kar je manj od evropskega povprečja pri 215 evrih za MWh. Pri malih poslovnih odjemalcih je bila cena brez DDV pri 180 evrov za MWh, kar je nekoliko pod evropskim povprečjem, pri nekoliko večjih poslovnih odjemalcih pa je na evropskem povprečju ter manj kot v sosednjih državah.

    »Smo del regije, kjer je veleprodajna cena višja od evropskega povprečja, a je cena za končne odjemalce nižja kot pri sosedih in v povprečju EU,« je rekel Paravan.

    EDF in Westinghouse bi postavila standardni objekt

    V Gen energiji so predstavili tudi zadnje aktivnosti glede načrtovane investicije v drugi blok Jedrske elektrarne Krško. Še do konca septembra poteka javna objava pobude za državni prostorski načrt, v tem času pa v investitorju načrtujejo več predstavitev in odprtje novih informativnih pisarn.

    Izhodiščna revizija varnostnega poročila lokacije, ki ga izdeluje nordijsko podjetje Fortum s sedežem na Finskem, potrjuje ustreznost zbranih informaciji o lokaciji za izvedbo nadaljnjih faz projekta. Poročilo med drugim vključuje poglavja z opisom splošnih značilnosti lokacije, ravnanjem z radioaktivnimi odpadki, radiološko zaščito, analizo nezgod in opisom varnostnih analiz.

    Ponudnika jedrske tehnologije ameriški Westinghouse in francoski EDF, ki se potegujeta za morebitno gradnjo drugega bloka v Krškem, sta v vsak svoji študiji tehnične izvedljivosti potrdila, da lahko v Krškem postavita svoje standardne objekte. Kot je pojasnil Vinko Planinc, vodja sektorja za nove jedrske objekte v Gen energiji, študiji potrjujeta, da zasnova omogoča varno in učinkovito umestitev v obstoječe okolje, ob upoštevanju zahtev po poplavni in potresni nevarnosti ter z možnostjo manjših prilagoditev.

    Predvidena življenjska doba obeh elektrarn je 60 let, ob izpolnjevanju pogojev pa jo je možno podaljšati na 80 let. Lokacija bo omogočala tudi ustrezno skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva ter nastalih nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Obe tehnologiji predvidevata hlajenje s hladilnim stolpom na naravni vlek, kar je okoljsko najbolj sprejemljiva rešitev z minimalnim vplivom na Savo in najmanjšim ogljičnim odtisom.

    Projekt bo imel tudi širše gospodarske koristi za regijo, je dodal Planinc. Ocenjena višina investicije je tudi znotraj okvirjev vrednosti ekonomske študije projekta Jek 2, ki jo je lani pripravila Gen energija.

    Ekonomika pri ceni elektrike 70 evrov za MWh

    V slednji so se odzvali na izračun nevladne organizacije Mladi za podnebno pravičnost, ki so kot najnižjo prodajno ceno električne energije iz Jeka 2, ki zagotavlja ekonomsko upravičenost investicije, izračunali 107 evrov za MWh. Nasprotno; v Gen energiji so izračunali bistveno nižjo oceno – 70,2 evra za MWh.

    Jan Lokar, vodilni inženir v službi inženiringa Gen energije, je pojasnil, da razlike izhajajo predvsem iz različnih predpostavk glede stroškov kapitala. Poudaril je, da imajo državne investicije nižje tovrstne stroške in da se donosi v nasprotju s komercialnimi projekti vračajo v znižanje cen električne energije za prebivalstvo in proračunske prihodke. Pri analizi preostalih predpostavk ekonomike ni večjih odstopanj, je poudaril Paravan.

    Mali modularni reaktorji

    Poslovni direktor Gen energije Bruno Glaser je napovedal izvedbo študije za identifikacijo možnih lokacij za postavitev malih modularnih reaktorjev na območju Slovenije.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gen energijacene elektrikeelektrična energijaJEK 2

