FOTO:Kup dolga v obveznicah je rekorden

Leta 2019 so se centralne banke vodilnih gospodarstev vrnile k nizkim obrestnim meram in ekspanzivni denarni politiki. Tako želenega (in pričakovanega) pospeška stopnjam rasti v realnem sektorju to ni prineslo, se je pa sprožil nov val zadolževanja podjetij z izdajo obveznic.Lani so nefinančne družbe prodale za 2,1 bilijona dolarjev novih obveznic, kar je bilo več kot leto prej in v realnem znesku (upoštevajoč inflacijo) primerljivo z do zdaj rekordnim letom 2016. Skupni obvezniški dolg nefinančnih družb se je konec lanskega leta zvišal na 13,5 bilijona dolarjev, na najvišji znesek vseh časov, v svežem poročilu o ...