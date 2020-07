Kupci uporabljajo elektronske poti, trgovci se temu prilagajajo

Petrol je že več let največje slovensko podjetje, če za merilo uporabimo celotne prihodke. Lani jih je ustvaril za 3,65 milijarde evrov. Med največja podjetja sodi tudi Mercator, saj se je z 1,25 milijarde evrov prodaje lani uvrstil na šesto mesto lestvice 300 največjih. Mercator pa je z nekaj več kot 8000 zaposlenih tudi največji zaposlovalec v državi.Podjetji delujeta v trgovinski dejavnosti, ki jo je izbruh epidemije covida-19 postavil pred velike izzive. Petrol trguje z naftnimi derivati in energijo, na tem področju pa se je povpraševanje zmanjšalo. K temu so prispevali splošna upočasnitev gospodarske aktivnosti v ...