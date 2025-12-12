Kupci upravičeno pričakujejo več, dodano vrednost, ki presega nakup

Boris Lozić, generalni direktor Lidla Slovenija in Lidla Hrvaška, ima dolgoletne izkušnje v poslovnem sistemu Lidl. Vodenje obeh podjetij ima veliko prednosti, kljub vsemu »pa imata oba trga svoje posebnosti, ki jih upoštevamo pri načrtovanju aktivnosti tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, da bi našim kupcem zagotovili kar najboljšo nakupovalno izkušnjo«.

Leta 2012 vas je karierna pot pripeljala v Lidl Slovenija, torej je vaš sedanji položaj generalnega direktorja Lidla Slovenija in Lidla Hrvaška na neki način sklenjen krog. Imate edinstven vpogled v razvoj Lidla na slovenskem trgu?

Tako je, tri leta sem preživel kot direktor prodaje v Lidlu Slovenija, delal sem tudi v Lidlu v Nemčiji in Švici, leta 2015 pa prevzel mesto generalnega direktorja Lidla Hrvaška. Lani se je ta funkcija razširila na generalnega direktorja Lidla Slovenija in Lidla Hrvaška.

Če govorimo o Lidlu v Sloveniji, smo na trg vstopili marca leta 2007 in od takrat zaznavamo stalno rast in razvoj. Že od samega začetka upoštevamo načelo, da ponujamo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Ponosni smo, da nam kupci zaupajo in da nas vse pogosteje izbirajo kot svojega trgovca, hkrati pa se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do okolja, v katerem delujemo. S približno 2000 zaposlenimi smo med večjimi zaposlovalci v Sloveniji in zelo poudarjamo razvoj zaposlenih. Kot del Lidlove mednarodne mreže trgovin smo številnim slovenskim dobaviteljem omogočili prodor na mednarodne trge; samo leta 2023 so naši slovenski dobavitelji prek Lidla izvozili za skoraj 80 milijonov evrov izdelkov v več kot 20 držav. Smo tudi eno vodilnih podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja; v zadnjih petih letih smo za različne programe za razvoj širše skupnosti namenili več kot 4,3 milijona evrov.

Od letošnje pomladi imata Lidl Slovenija in Lidl Hrvaška skupno poslovodstvo. Kaj to pomeni za poslovanje Lidla v obeh državah?

Skupno vodenje Lidla v obeh državah je odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in nadaljevanje uspešnega poslovanja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Združitev ekip nam omogoča izmenjavo številnih dobrih praks in še več inovacij, hkrati se lahko učimo drug od drugega. To je sinergija, ki poudarja timsko delo, brez katerega Lidl ne bi bil to, kar je; zaposleni so naša največja moč. Seveda pa imata oba trga svoje posebnosti, ki jih upoštevamo pri načrtovanju aktivnosti tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, da bi našim kupcem zagotovili kar najboljšo nakupovalno izkušnjo.

Kako se razlikujeta slovenski in hrvaški potrošnik?

Na splošno različne raziskave kažejo, da so potrošniki zahtevnejši kot kadarkoli prej – želijo kakovost, lokalni izvor, trajnost, a po dostopni ceni. V Lidlu se trudimo to ravnotežje ohranjati in zagotavljati kakovostne izdelke po dostopnih cenah ter preprosto in prijetno nakupno izkušnjo. Tako slovenski kot hrvaški potrošniki želijo največjo vrednost za svoj denar. Razlika je v niansah, na obeh trgih opažamo osredotočenost na domače blagovne znamke in tradicijo ter tudi interes za ekološke in bioizdelke.

Ali je »kupujmo slovensko, hrvaško« še vedno pomemben dejavnik v trgovini?

Da, seveda. V obeh državah oznaka o lokalnem izvoru močno vpliva na kupce. V Lidlu lokalnim izdelkom in razvoju lastnih blagovnih znamk z lokalnimi surovinami namenjamo veliko pozornosti. V Sloveniji sodelujemo z več kot dvesto lokalnimi dobavitelji, zato zagotavljamo sveže izdelke v vseh skupinah osnovnih živil, od sadja in zelenjave do kruha, svežega mesa in rib ter mlečnih in mesnih izdelkov. Prehranske izdelke za našo lastno blagovno znamko Naše nam paše, ki je stičišče slovenske tradicije in sodobnih kulinaričnih smernic, proizvajajo skrbno izbrani in preverjeni slovenski dobavitelji, ki ohranjajo zavezo domači proizvodnji. Naša Lojtr'ca domačih podpira manjše proizvajalce. Do zdaj smo kupcem na ta način predstavili približno 300 vrhunskih slovenskih butičnih izdelkov.

Ali ima Lidl enako prodajno strategijo za vseh 31 trgov, na katerih je prisoten?

V vsaki državi sodelujemo z lokalnimi pridelovalci in proizvajalci, saj nam je pomembno, da globalno uspešne prakse povežemo z lokalnimi koreninami. Seveda pa ima vsaka država svoje prehranske navade, zato se pri izboru izdelkov, lokalnih dobaviteljih in promocijah prilagodimo specifičnim značilnostim trga.

Lidl je v zadnjem obdobju prišel v središča mest, posebno v Ljubljani. Ali je širitev končana?

Mreža Lidlovih trgovin je močna, a prostor za rast vedno obstaja. Trg se nenehno spreminja – rastejo nova naselja, spreminjajo se nakupne navade, zato ves čas iščemo priložnosti za to, da smo še dostopnejši za svoje kupce, pri čemer sledimo načelu odgovorne rasti.

Koliko trgovin imate? So to lastne trgovine ali jih najemate?

V Sloveniji imamo 69 trgovin, najnovejšo smo septembra odprli v Kranju. Skoraj vse so v našem lastništvu.

Kakšni trendi bodo v maloprodaji? Diskontne prodajalne, sosedske trgovine ali veliki centri?

Trendi gredo v smer enostavnosti in dostopnosti. Kupci želijo nakup opraviti hitro in enostavno ter iščejo optimalno razmerje med kakovostjo in ceno, zato verjamemo, da bodo diskontni formati, ki omogočajo premišljen sortiment po dostopnih cenah, tudi v prihodnje imeli pomembno vlogo.

Ali bi moral vsakdo imeti dostop do kakovostnih, trajnostnih cenovno dostopnih izdelkov?

Absolutno. Trdno verjamemo, da takšni izdelki ne bi smeli biti luksuz, ampak bi morali biti lahko dostopni vsakomur. Naš novi slogan »Splača se« poudarja ravno to, da želimo biti partner kupcem pri njihovih potrebah v vsakdanjem življenju.

Nekateri izdelki, recimo čokoladni namazi, testenine, se med državami (Italija, Slovenija, Avstrija) razlikujejo. Kako je to mogoče?

Primerjava cen med državami in trgovinami je relevantna le, če primerjamo popolnoma enake izdelke. To pomeni isto blagovno znamko, pakiranje in količino. Prav tako je treba upoštevati, ali so primerjani izdelki v akciji, saj to bistveno vpliva na končno ceno. Brez teh dveh pogojev so primerjave lahko zavajajoče. Obenem pa je treba pri primerjavi cen med posameznimi trgi upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na ceno izdelkov: velikost trga, DDV, naročene količine, razmere na trgu, konkurenco, stroške logistike in podobno. Dinamično gibanje cen osnovnih živil na trgu zahteva nenehno prilagajanje tako na strani dobaviteljev kot trgovcev. Z naše strani si nenehno prizadevamo, da zvišanja cen surovin ne bi prenesli na prodajne cene.

Inflacija je v zadnjih letih velik problem za potrošnike. Kakšno strategijo ima Lidl za blaženje rasti cen hrane?

To je naša vsakodnevna naloga. Spremljamo trg in spremembe ter se nanje hitro odzivamo. Hkrati nenehno vlagamo v lastne blagovne znamke, saj nam te omogočajo delo na recepturah, izboljšanje kakovosti po dostopnih cenah.

Ali je cena edina vrednost, prek katere kupec gleda artikle v trgovini?

Cena v naši regiji je za kupce zelo pomembna, vendar so vse bolj pozorni tudi na druge dejavnike. Kupci upravičeno pričakujejo več, dodano vrednost, ki presega sam nakup. Iščejo sveže, varne in odgovorno pridelane izdelke, želijo podpirati domačo proizvodnjo in izbirati trajnostno embalažo, kar je eden od razlogov, zakaj nenehno širimo svoj sortiment. Navsezadnje je kupcem pomembno, da njihove izbire pripomorejo k pozitivnim spremembam v skupnosti.

Kako Lidl gleda na trajnost? Je to zgolj nekaj, kar je moderno, ali podjetje to živi?

Trajnost ni več le trend, ampak poslovna nujnost. V Lidlu trajnost vključujemo v vse, kar počnemo – v dobavno verigo, logistiko in ponudbo izdelkov. S ponudbo trajnostnih izdelkov in rednim ozaveščanjem kupcem omogočamo odgovorno izbiro. Trajnostne prakse motivirajo naše zaposlene in pritegnejo nove talente. S trajnostnim delovanjem optimiziramo porabo energije, vode in surovin, zmanjšujemo količino odpadkov in hkrati ustvarjamo finančne prihranke.

Ali Lidl uporablja trajnostno električno energijo?

Že nekaj let na vseh lastnih lokacijah uporabljamo stoodstotno zeleno električno energijo. Sončne elektrarne imamo na logističnem centru in več kot tretjini trgovin. Na parkiriščih 96 odstotkov trgovin imamo električna polnilna mesta, električno energijo zanje pa pridobivamo iz obnovljivih virov energije. Vse naše stavbe so tako certificirane po standardu ISO 50001.

Trgovci so začeli uvajati električne tovornjake. Kakšne načrte ima Lidl na tem področju?

Vlaganje v elektrifikacijo transporta in uporabo zelene energije je pomemben del Lidlove trajnostne logistike. Letos smo predstavili naš prvi popolnoma električni polpriklopnik z baterijsko električno hladilno enoto in s tem postali prvo podjetje v Sloveniji z uporabo stoodstotno brezemisijskega transportnega sredstva.

Poteka javna razprava o odpadkih oziroma načinu zbiranja embalaže. Ali podpirate kavcijski sistem?

Da, tovrstni sistem zbiranja embalaže uspešno deluje ali pa je v postopku uvedbe v številnih državah, kjer je prisotna skupina Lidl, imamo izkušnje Hrvaške, ki ta sistem izvaja že leta, Avstrije, ki je kavcijski sistem uvedla letos. V Sloveniji že od začetka podpiramo prizadevanja za uvedbo kavcijskega sistema, ki bi pripomogel k zmanjšanju vpliva plastike na okolje in k doseganju skupnih okoljskih ciljev, ki jih narekuje evropska zakonodaja. Pripravljenost prebivalcev Slovenije na tovrsten način zbiranja embalaže potrjujejo tudi tri uspešne akcije zbiranja plastenk za dober namen, ki jih je Lidl Slovenija podprl v zadnjih dveh letih.

Kader je v obdobju polne zaposlenosti težko dobiti. Kako pritegnete ljudi, da delajo prav v vaših trgovinah?

Želimo ustvarjati delovno okolje, v katerem se zaposleni počutijo cenjene in motivirane. Privabljamo jih s konkurenčno plačo, številnimi ugodnostmi ter priložnostmi za razvoj in napredovanje. Zaposleni pri nas najbolj cenijo varnost in stabilnost ter številne ugodnosti. V Lidlu Slovenija imamo za zaposlene več kot 70 različnih ugodnosti, od kolektivnega zdravstvenega zavarovanja, vplačila v II. pokojninski steber do delavnic za krepitev psihološke odpornosti in strokovnih veščin. Naša strategija dobrega počutja zaposlenih Dober lajf ciljno usmerja dolgoročni razvoj v zagotavljanje ugodnejših pogojev dela, poštenega plačila in številnih priložnosti za karierni razvoj. Že nekaj let smo prejemniki naslova »Top Employer«.

Umetna inteligenca je vsak dan bolj uporabljena v podjetjih. Ali ima Lidl kakšne že izvedene projekte?

Da, umetna inteligenca je že del našega poslovanja. Umetno inteligenco in napredne tehnologije uporabljamo na več področjih, vključno z napovedovanjem povpraševanja, analizo trendov, upravljanjem naročil in zalog, optimizacijo logistike, analiziranjem prodajnih podatkov in izboljšanjem uporabniške izkušnje. Vse to pripomore k učinkovitejšim procesom in večjemu zadovoljstvu kupcev, dobaviteljev in drugih deležnikov.

Lidl v Novi Gorci je ob nedeljah zaprt, v Gorici je odprt. Kako gledate na nedeljsko delo?

Spoštujemo pomen prostega časa in usklajevanja poklicnega ter zasebnega življenja zaposlenih v trgovskem sektorju, hkrati pa se zavedamo potreb naših kupcev. Zato bomo še naprej spremljali zakonodajne smernice in dogajanje v panogi ter se temu ustrezno prilagodili.

Kaj pa v turističnih krajih?

Enako.

Večina trgovcev v Sloveniji posluje slabo. Lidl za Slovenijo še ni objavil poslovnih rezultatov za leto 2024. Ali nam lahko razkrijete, kako ste poslovali?

Tudi v preteklem poslovnem letu smo nadaljevali uspešno poslovanje in dodatno utrdili pozicijo zaupanja vrednega trgovca, odgovornega delodajalca in družbeno odgovornega podjetja. Znano je, da je v Lidlu kupec na prvem mestu, zato smo veseli, da se število kupcev v naših trgovinah še naprej povečuje in da so v različnih raziskavah kupci potrdili Lidl kot svojo prvo izbiro v več kategorijah izdelkov.