    Novice

    Kupci upravičeno pričakujejo več, dodano vrednost, ki presega nakup

    O razlikah in podobnosti slovenskega in hrvaškega trga ter o vlogi lokalnih produktov in trajnostnih praks v trgovini.
    Skupno vodenje Lidla v obeh državah predstavlja odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in nadaljevanje uspešnega poslovanja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, pravi Boris Lozić, generalni direktor Lidla Slovenija in Hrvaška. FOTO: Goran Jakus
    Galerija
    Skupno vodenje Lidla v obeh državah predstavlja odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in nadaljevanje uspešnega poslovanja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, pravi Boris Lozić, generalni direktor Lidla Slovenija in Hrvaška. FOTO: Goran Jakus
    Janez Tomažič
    12. 12. 2025 | 05:00
    14:24
    A+A-

    Boris Lozić, generalni direktor Lidla Slovenija in Lidla Hrvaška, ima dolgoletne izkušnje v poslovnem sistemu Lidl. Vodenje obeh podjetij ima veliko prednosti, kljub vsemu »pa imata oba trga svoje posebnosti, ki jih upoštevamo pri načrtovanju aktivnosti tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, da bi našim kupcem zagotovili kar najboljšo nakupovalno izkušnjo«.

    Leta 2012 vas je karierna pot pripeljala v Lidl Slovenija, torej je vaš sedanji položaj generalnega direktorja Lidla Slovenija in Lidla Hrvaška na neki način sklenjen krog. Imate edinstven vpogled v razvoj Lidla na slovenskem trgu?

    Tako je, tri leta sem preživel kot direktor prodaje v Lidlu Slovenija, delal sem tudi v Lidlu v Nemčiji in Švici, leta 2015 pa prevzel mesto generalnega direktorja Lidla Hrvaška. Lani se je ta funkcija razširila na generalnega direktorja Lidla Slovenija in Lidla Hrvaška.

    Če govorimo o Lidlu v Sloveniji, smo na trg vstopili marca leta 2007 in od takrat zaznavamo stalno rast in razvoj. Že od samega začetka upoštevamo načelo, da ponujamo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Ponosni smo, da nam kupci zaupajo in da nas vse pogosteje izbirajo kot svojega trgovca, hkrati pa se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do okolja, v katerem delujemo. S približno 2000 zaposlenimi smo med večjimi zaposlovalci v Sloveniji in zelo poudarjamo razvoj zaposlenih. Kot del Lidlove mednarodne mreže trgovin smo številnim slovenskim dobaviteljem omogočili prodor na mednarodne trge; samo leta 2023 so naši slovenski dobavitelji prek Lidla izvozili za skoraj 80 milijonov evrov izdelkov v več kot 20 držav. Smo tudi eno vodilnih podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja; v zadnjih petih letih smo za različne programe za razvoj širše skupnosti namenili več kot 4,3 milijona evrov.

    Od letošnje pomladi imata Lidl Slovenija in Lidl Hrvaška skupno poslovodstvo. Kaj to pomeni za poslovanje Lidla v obeh državah?

    V Sloveniji sodelujemo z več kot dvesto lokalnimi dobavitelji, zato zagotavljamo sveže izdelke v vseh skupinah osnovnih živil.

    Skupno vodenje Lidla v obeh državah je odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in nadaljevanje uspešnega poslovanja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Združitev ekip nam omogoča izmenjavo številnih dobrih praks in še več inovacij, hkrati se lahko učimo drug od drugega. To je sinergija, ki poudarja timsko delo, brez katerega Lidl ne bi bil to, kar je; zaposleni so naša največja moč. Seveda pa imata oba trga svoje posebnosti, ki jih upoštevamo pri načrtovanju aktivnosti tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, da bi našim kupcem zagotovili kar najboljšo nakupovalno izkušnjo.

    Kako se razlikujeta slovenski in hrvaški potrošnik?

    Na splošno različne raziskave kažejo, da so potrošniki zahtevnejši kot kadarkoli prej – želijo kakovost, lokalni izvor, trajnost, a po dostopni ceni. V Lidlu se trudimo to ravnotežje ohranjati in zagotavljati kakovostne izdelke po dostopnih cenah ter preprosto in prijetno nakupno izkušnjo. Tako slovenski kot hrvaški potrošniki želijo največjo vrednost za svoj denar. Razlika je v niansah, na obeh trgih opažamo osredotočenost na domače blagovne znamke in tradicijo ter tudi interes za ekološke in bioizdelke.

    Ali je »kupujmo slovensko, hrvaško« še vedno pomemben dejavnik v trgovini?

    Da, seveda. V obeh državah oznaka o lokalnem izvoru močno vpliva na kupce. V Lidlu lokalnim izdelkom in razvoju lastnih blagovnih znamk z lokalnimi surovinami namenjamo veliko pozornosti. V Sloveniji sodelujemo z več kot dvesto lokalnimi dobavitelji, zato zagotavljamo sveže izdelke v vseh skupinah osnovnih živil, od sadja in zelenjave do kruha, svežega mesa in rib ter mlečnih in mesnih izdelkov. Prehranske izdelke za našo lastno blagovno znamko Naše nam paše, ki je stičišče slovenske tradicije in sodobnih kulinaričnih smernic, proizvajajo skrbno izbrani in preverjeni slovenski dobavitelji, ki ohranjajo zavezo domači proizvodnji. Naša Lojtr'ca domačih podpira manjše proizvajalce. Do zdaj smo kupcem na ta način predstavili približno 300 vrhunskih slovenskih butičnih izdelkov.

    Ali ima Lidl enako prodajno strategijo za vseh 31 trgov, na katerih je prisoten?

    V vsaki državi sodelujemo z lokalnimi pridelovalci in proizvajalci, saj nam je pomembno, da globalno uspešne prakse povežemo z lokalnimi koreninami. Seveda pa ima vsaka država svoje prehranske navade, zato se pri izboru izdelkov, lokalnih dobaviteljih in promocijah prilagodimo specifičnim značilnostim trga.

    V Sloveniji sodelujemo z več kot dvesto lokalnimi dobavitelji, zato zagotavljamo sveže izdelke v vseh skupinah osnovnih živil.

    Lidl je v zadnjem obdobju prišel v središča mest, posebno v Ljubljani. Ali je širitev končana?

    Mreža Lidlovih trgovin je močna, a prostor za rast vedno obstaja. Trg se nenehno spreminja – rastejo nova naselja, spreminjajo se nakupne navade, zato ves čas iščemo priložnosti za to, da smo še dostopnejši za svoje kupce, pri čemer sledimo načelu odgovorne rasti.

    Koliko trgovin imate? So to lastne trgovine ali jih najemate?

    V Sloveniji imamo 69 trgovin, najnovejšo smo septembra odprli v Kranju. Skoraj vse so v našem lastništvu.

    Kakšni trendi bodo v maloprodaji? Diskontne prodajalne, sosedske trgovine ali veliki centri?

    Trendi gredo v smer enostavnosti in dostopnosti. Kupci želijo nakup opraviti hitro in enostavno ter iščejo optimalno razmerje med kakovostjo in ceno, zato verjamemo, da bodo diskontni formati, ki omogočajo premišljen sortiment po dostopnih cenah, tudi v prihodnje imeli pomembno vlogo.

    Ali bi moral vsakdo imeti dostop do kakovostnih, trajnostnih cenovno dostopnih izdelkov?

    Absolutno. Trdno verjamemo, da takšni izdelki ne bi smeli biti luksuz, ampak bi morali biti lahko dostopni vsakomur. Naš novi slogan »Splača se« poudarja ravno to, da želimo biti partner kupcem pri njihovih potrebah v vsakdanjem življenju.

    Nekateri izdelki, recimo čokoladni namazi, testenine, se med državami (Italija, Slovenija, Avstrija) razlikujejo. Kako je to mogoče?

    Primerjava cen med državami in trgovinami je relevantna le, če primerjamo popolnoma enake izdelke. To pomeni isto blagovno znamko, pakiranje in količino. Prav tako je treba upoštevati, ali so primerjani izdelki v akciji, saj to bistveno vpliva na končno ceno. Brez teh dveh pogojev so primerjave lahko zavajajoče. Obenem pa je treba pri primerjavi cen med posameznimi trgi upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na ceno izdelkov: velikost trga, DDV, naročene količine, razmere na trgu, konkurenco, stroške logistike in podobno. Dinamično gibanje cen osnovnih živil na trgu zahteva nenehno prilagajanje tako na strani dobaviteljev kot trgovcev. Z naše strani si nenehno prizadevamo, da zvišanja cen surovin ne bi prenesli na prodajne cene.

    Inflacija je v zadnjih letih velik problem za potrošnike. Kakšno strategijo ima Lidl za blaženje rasti cen hrane?

    V Lidlu trajnost vključujemo v vse, kar počnemo – v dobavno verigo, logistiko in tudi ponudbo izdelkov.

    To je naša vsakodnevna naloga. Spremljamo trg in spremembe ter se nanje hitro odzivamo. Hkrati nenehno vlagamo v lastne blagovne znamke, saj nam te omogočajo delo na recepturah, izboljšanje kakovosti po dostopnih cenah.

    Ali je cena edina vrednost, prek katere kupec gleda artikle v trgovini?

    Cena v naši regiji je za kupce zelo pomembna, vendar so vse bolj pozorni tudi na druge dejavnike. Kupci upravičeno pričakujejo več, dodano vrednost, ki presega sam nakup. Iščejo sveže, varne in odgovorno pridelane izdelke, želijo podpirati domačo proizvodnjo in izbirati trajnostno embalažo, kar je eden od razlogov, zakaj nenehno širimo svoj sortiment. Navsezadnje je kupcem pomembno, da njihove izbire pripomorejo k pozitivnim spremembam v skupnosti.

    Kako Lidl gleda na trajnost? Je to zgolj nekaj, kar je moderno, ali podjetje to živi?

    Trajnost ni več le trend, ampak poslovna nujnost. V Lidlu trajnost vključujemo v vse, kar počnemo – v dobavno verigo, logistiko in ponudbo izdelkov. S ponudbo trajnostnih izdelkov in rednim ozaveščanjem kupcem omogočamo odgovorno izbiro. Trajnostne prakse motivirajo naše zaposlene in pritegnejo nove talente. S trajnostnim delovanjem optimiziramo porabo energije, vode in surovin, zmanjšujemo količino odpadkov in hkrati ustvarjamo finančne prihranke.

    Ali Lidl uporablja trajnostno električno energijo?

    Že nekaj let na vseh lastnih lokacijah uporabljamo stoodstotno zeleno električno energijo. Sončne elektrarne imamo na logističnem centru in več kot tretjini trgovin. Na parkiriščih 96 odstotkov trgovin imamo električna polnilna mesta, električno energijo zanje pa pridobivamo iz obnovljivih virov energije. Vse naše stavbe so tako certificirane po standardu ISO 50001.

    Trgovci so začeli uvajati električne tovornjake. Kakšne načrte ima Lidl na tem področju?

    Vlaganje v elektrifikacijo transporta in uporabo zelene energije je pomemben del Lidlove trajnostne logistike. Letos smo predstavili naš prvi popolnoma električni polpriklopnik z baterijsko električno hladilno enoto in s tem postali prvo podjetje v Sloveniji z uporabo stoodstotno brezemisijskega transportnega sredstva.

    Poteka javna razprava o odpadkih oziroma načinu zbiranja embalaže. Ali podpirate kavcijski sistem?

    Da, tovrstni sistem zbiranja embalaže uspešno deluje ali pa je v postopku uvedbe v številnih državah, kjer je prisotna skupina Lidl, imamo izkušnje Hrvaške, ki ta sistem izvaja že leta, Avstrije, ki je kavcijski sistem uvedla letos. V Sloveniji že od začetka podpiramo prizadevanja za uvedbo kavcijskega sistema, ki bi pripomogel k zmanjšanju vpliva plastike na okolje in k doseganju skupnih okoljskih ciljev, ki jih narekuje evropska zakonodaja. Pripravljenost prebivalcev Slovenije na tovrsten način zbiranja embalaže potrjujejo tudi tri uspešne akcije zbiranja plastenk za dober namen, ki jih je Lidl Slovenija podprl v zadnjih dveh letih.

    Kader je v obdobju polne zaposlenosti težko dobiti. Kako pritegnete ljudi, da delajo prav v vaših trgovinah?

    Želimo ustvarjati delovno okolje, v katerem se zaposleni počutijo cenjene in motivirane. Privabljamo jih s konkurenčno plačo, številnimi ugodnostmi ter priložnostmi za razvoj in napredovanje. Zaposleni pri nas najbolj cenijo varnost in stabilnost ter številne ugodnosti. V Lidlu Slovenija imamo za zaposlene več kot 70 različnih ugodnosti, od kolektivnega zdravstvenega zavarovanja, vplačila v II. pokojninski steber do delavnic za krepitev psihološke odpornosti in strokovnih veščin. Naša strategija dobrega počutja zaposlenih Dober lajf ciljno usmerja dolgoročni razvoj v zagotavljanje ugodnejših pogojev dela, poštenega plačila in številnih priložnosti za karierni razvoj. Že nekaj let smo prejemniki naslova »Top Employer«.

    Umetna inteligenca je vsak dan bolj uporabljena v podjetjih. Ali ima Lidl kakšne že izvedene projekte?

    Da, umetna inteligenca je že del našega poslovanja. Umetno inteligenco in napredne tehnologije uporabljamo na več področjih, vključno z napovedovanjem povpraševanja, analizo trendov, upravljanjem naročil in zalog, optimizacijo logistike, analiziranjem prodajnih podatkov in izboljšanjem uporabniške izkušnje. Vse to pripomore k učinkovitejšim procesom in večjemu zadovoljstvu kupcev, dobaviteljev in drugih deležnikov.

    Lidl v Novi Gorci je ob nedeljah zaprt, v Gorici je odprt. Kako gledate na nedeljsko delo?

    Spoštujemo pomen prostega časa in usklajevanja poklicnega ter zasebnega življenja zaposlenih v trgovskem sektorju, hkrati pa se zavedamo potreb naših kupcev. Zato bomo še naprej spremljali zakonodajne smernice in dogajanje v panogi ter se temu ustrezno prilagodili.

    Kaj pa v turističnih krajih?

    Enako.

    Večina trgovcev v Sloveniji posluje slabo. Lidl za Slovenijo še ni objavil poslovnih rezultatov za leto 2024. Ali nam lahko razkrijete, kako ste poslovali?

    Tudi v preteklem poslovnem letu smo nadaljevali uspešno poslovanje in dodatno utrdili pozicijo zaupanja vrednega trgovca, odgovornega delodajalca in družbeno odgovornega podjetja. Znano je, da je v Lidlu kupec na prvem mestu, zato smo veseli, da se število kupcev v naših trgovinah še naprej povečuje in da so v različnih raziskavah kupci potrdili Lidl kot svojo prvo izbiro v več kategorijah izdelkov.

    Umrl je Aleš Hadalin

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nagrade za specializante

    Nejevolja zaradi razlikovanja

    Med prvo obravnavo na vladi in posredovanjem predloga v državni zbor se je znesek s tisoč evrov bruto znižal na šeststo evrov bruto.
    Barbara Eržen 11. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Gregor Božič: Kaj nam ostane v spominu in kaj se nam prikrade v sanje

    Mojster filma in hranitelj starih sadnih sort na Goriškem, ki s svojo ustvarjalnostjo presega meje Slovenije.
    12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Erdoğanovo trgovanje z nekdanjimi teroristi

    Kritiki avtokratskemu predsedniku očitajo, da v pogajanjih s kurdsko skupino počne tisto, kar je nekoč očital opoziciji.
    Novica Mihajlović 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kupci upravičeno pričakujejo več, dodano vrednost, ki presega nakup

    O razlikah in podobnosti slovenskega in hrvaškega trga ter o vlogi lokalnih produktov in trajnostnih praks v trgovini.
    Janez Tomažič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novi val zapiranja bančnih poslovalnic

    V nekaterih manjših krajih se morajo do gotovine ali banke voziti več kilometrov. Nad krčenje bančne mreže tudi Banka Slovenije.
    Maja Grgič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Zavrnitev SD lahko vpliva na slabši rezultat Preroda

    Pri tistih volivcih, ki volijo racionalno in taktično, je Robert Golob edina izbira, ki lahko prepreči vlado stranke SDS in Janeza Janše.
    Uroš Esih 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kupci upravičeno pričakujejo več, dodano vrednost, ki presega nakup

    O razlikah in podobnosti slovenskega in hrvaškega trga ter o vlogi lokalnih produktov in trajnostnih praks v trgovini.
    Janez Tomažič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novi val zapiranja bančnih poslovalnic

    V nekaterih manjših krajih se morajo do gotovine ali banke voziti več kilometrov. Nad krčenje bančne mreže tudi Banka Slovenije.
    Maja Grgič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Zavrnitev SD lahko vpliva na slabši rezultat Preroda

    Pri tistih volivcih, ki volijo racionalno in taktično, je Robert Golob edina izbira, ki lahko prepreči vlado stranke SDS in Janeza Janše.
    Uroš Esih 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Nepričakovana SPA izkušnja

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Kako uspešna podjetja obvladujejo denarne tokove in likvidnostne pritiske

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več

