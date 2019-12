Kupec NLB Vite je Sava Re

Sava Re je od NLB in KBC Insurance kupila življenjsko zavarovalnico NLB Vita. S tem je NLB v celoti izpolnila še zadnjo obvezo do Evropske komisije, belgijska KBC pa se povsem umika s slovenskega trga, so sporočili z NLB.



NLB Vita je bila po podatkih iz leta 2018 druga največja življenjska zavarovalnica v Sloveniji s tržnim deležem 14,8 odstotka.



Posel bo predvidoma zaključen do konca prvega polletja prihodnjega leta, saj bo treba pridobiti še soglasja regulatorjev.



»To je zadnji korak na naši poti k izpolnitvi vseh zavez Evropske komisije in pomemben mejnik, saj bomo lahko odslej na trgu naposled poslovali in konkurirali s polnim potencialom, je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Mreža NLB bo ostala prodajni kanal za produkte NLB Vite.



Marko Jazbec, predsednik uprave Zavarovalne skupine Sava, je izpostavil: »Prevzem družbe NLB Vita za Zavarovalno skupino Sava predstavlja pomemben korak pri utrjevanju tržnega položaja pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji. Delež premije teh zavarovanj v BDP je v Sloveniji nižji od razvitejših evropskih trgov, zato ocenjujemo, da imajo v bodoče potencial razvoja in organske rasti. S tem, ko NLB ostaja najpomembnejši prodajni kanal NLB Vite, bomo vzpostavili močno partnerstvo med obema skupinama na področju bančnega zavarovalništva.«