Kupite (električni) avtomobil, potem pa ga ne morete zavarovati

Na slovenske ceste je v zadnjih letih zapeljalo veliko vozil znamk, ki jih do pred kratkim še nismo poznali. Med njimi so baic, jaecoo, leapmotor, omoda, vinfast in številne druge, skupno pa jim je, da so to relativno mlade znamke, ki prihajajo iz Azije, pretežno iz Kitajske. Nakup nekaterih od tovrstnih vozil, največkrat električnih ali hibridov, je mamljiv zaradi ugodnejših cen od evropskih, utegne pa lastnike po drugi strani doleteti dražje zavarovanje. Primeri iz tujine kažejo, da nekatere zavarovalnice celo odrekajo storitev zavarovanja. Ena večjih nizozemskih zavarovalnic Univé nekaterih sklopov zavarovanj za določene znamke vozil ne zagotavlja več, nekaterih znamk pa sploh ne zavaruje. Javno so objavili seznam z omejitvami: obvezno avtomobilsko zavarovanje (AO) omogočajo za znamke ...