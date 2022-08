Kupiti ameriško ali nemško delnico?

V nadaljevanju preberite:

Za nami je sezona poslovnih poročil za drugi kvartal v ZDA in Nemčiji. Ta je bila v ZDA pozitivna in je minila nad pričakovanji, kjer so podjetja, zajeta v indeksu S&P 500, zabeležila 14-odstotno rast prodaje in sedemodstotno rast dobičkov.

V nemškem gospodarstvu je drugi kvartal zaradi vojne v Ukrajini minil slabše. Medtem ko so se prihodki podjetjem, zajetim v nemškem indeksu DAX, povišali za 11 odstotkov, se jim je dobiček znižal za 11 odstotkov.