Kuponska prodaja brez provizije kot pomoč espejem

V teh hudih časih, ko so odprte le živilske trgovine in drogerije, se je ponudba drugega blaga preselila na splet; tudi ponudba storitev, katerih koriščenje je odloženo v ne povsem določljivo prihodnost. Med temi so tako turistični aranžmaji kot frizerske, kozmetične in podobne storitve. Samostojnim podjetnikom bo država po napovedih odpisala prispevke in izplačala nadomestila, kako bo ob normalizaciji poslovanja, pa ni jasno. Kuponska prodaja bi to negotovost lahko omilila.Tako sta Sara in Janko Tomšič zagnala spletno stran najdibon.si, dodaten krizni prodajni kanal, ki je solidarnostni projekt za podjetnike, brez provizij in ...