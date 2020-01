Kylin še ni dvignil rok od Lona

Dolgoročna naložba

FOTO: Tomi Lombar/Delo



Dokapitalizacija Lona

Kranj – Skupščina Lona je v tretje upravo vendarle pooblastila, da lahko izvede dokapitalizacijo družbe v višini 7,5 milijona evrov. Največji delničar Kylin Prime Group na skupščini ni imel glasovalnih pravic, a še ni dvignil rok od hranilnice Lon . Lastnik in direktor Kylinanapoveduje, da si še vedno prizadevajo dobiti dovoljenje za prevzem Lona.Kot smo poročali, sta Kylin Prime Groupu in še sedmim z njim povezanim lastnikom centralna banka in Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) že lansko pomlad odvzeli glasovalne pravice. Očitali sta jim preseganje kvalificiranih deležev brez dovoljenj regulatorjev. Švicarska družba Kylin Prime Group je tako zdaj 54,74-odstotni delež v Lonu decembra lani prenesla na svoj investicijski sklad v Londonu – Kylin Global Investment Fund, pod pogojem, da dobijo soglasje Banke Slovenije. Večino deležev, ki je bila razpršena na različne lastnike, je Kylin že pridobil nazaj, delnice jim mora vrniti le še družba Fin-nep, s čimer bo Kylin nekaj več kot 64-odstotni lastnik.Vodenje Lona je pred kratkim prevzel nekdanji šef slabe banke Imre Balogh . »Lon je naša dolgoročna naložba,« je povedal Kai Dai in dodal, da si z novo strukturo in drugačnim imidžem prizadevajo pridobiti soglasje Banke Slovenije za prevzem. Vlogo še pripravljajo. »Zagotovili bomo vse, kar bo Banka Slovenije zahtevala. Prepričani smo, da bomo izpolnili zahteve Banke Slovenije za pridobitev dovoljenja,« je dejal Kai Dai.Kot smo razkrili v Delu, je imela Banka Slovenije do tega zadržke, ker Kylin ni znal ustrezno pojasniti izvora kapitala.Kai Dai je podprl današnjo odločitev skupščine glede dokapitalizacije in dodal, da bodo pri njej sodelovali, če bodo v tem času dobili soglasje regulatorja. Njihov cilj je razvijati in stabilizirati banko. Lon sicer potrebuje svež kapital zaradi strožje regulacije.Kai Dai je pojasnil, da je v zadnjih šestih mesecih velik del svojega časa preživel v Sloveniji, kjer sicer vidi številne investicijske priložnosti. Tako je na obali postal solastnik nekdanje poslovne stavbe Droge Kolinske. Napovedal je tudi naložbe v kliniko za srce. Pri tem ima tudi lokalne svetovalce, in sicer nekdanjega šefa NLB Marka Voljča ter nekdanjega člana uprave Abanke Aleksandra Vozla.