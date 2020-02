Lahko večji zaslužek v ZDA odpravi težave na azijskih trgih?

Proti nezadržni širitvi novega virusa so na prvi pogled še najbolj odporni finančni trgi. Čeprav se že pojavljajo ocene gospodarske škode in bo ta, kot kaže, kar opazna, so borzni indeksi povsem blizu rekordnih vrednosti. A posledice izbruha se vendarle poznajo. Najbolj v nižjih cenah surovin, predvsem nafte, in padcu vrednosti evra.Nekoliko karikirano povedano; kot kaže zdaj, bo zaradi izbruha virusa in posledičnih omejitev v Evropi manj gostov iz Kitajske, Evropejci pa bodo več dopustovali doma, saj si bodo težje privoščili dopust v ZDA, Švici in tudi v Veliki Britaniji.Za evro je treba odšteti manj kot 1,09 dolarja. Odkar ...