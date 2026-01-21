Lani rekordne investicije v omrežja, prihodnost je bolj negotova

Zaradi e-mobilnosti ter vgrajevanja toplotnih črpalk in sončnih elektrarn je modernizacija distribucijskega omrežja nujna. Elektrodistribucijska podjetja so lani krepila naložbe v omrežje in dosegla rekordne vrednosti investicij. A nadaljevanje visokega investicijskega cikla je izziv, priznavajo v podjetjih, ki pri tem trčijo v regulatorni okvir agencije za energijo.

Kakšne so bile lanske investicije elektrodistributerjev in kaj napovedujejo za letos? Zakaj se investicijski cikel umirja? Katere so težave pri naložbah? Koliko vlagajo v Elesu? O naložbah pa smo povprašali tudi proizvodna stebra skupino Gen in hSE.