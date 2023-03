Lani so se viličarji podražili za 15 do 25 odstotkov

V nadaljevanju preberite:

V letu 2022 so slovenska podjetja naročila približno petino novih viličarjev manj kot leto prej, pravijo zastopniki vodilnih proizvajalcev. Če so sprva prodajo »držali nazaj« dolgi dobavni roki, so zdaj vse bolj pomemben dejavnik visoke cene in pričakovana umiritev gospodarske rasti, ki marsikateremu podjetju narekujejo previdnost pri načrtovanju novih investicij.

Nadaljujeta pa se predvsem dva trenda – napredovanje uporabe viličarjev z električnim pogonom, ki so med novimi prodajami skoraj povsem prevladali, in povečanje povpraševanja po obnovljenih rabljenih viličarjih