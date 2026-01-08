Lani več kot podvojen primanjkljaj državnega proračuna

Decembrska darila vlade povzročila skoraj polovico lanskega primanjkljaja.

Primanjkljaj državnega proračuna je lani dosegel 1,72 milijarde evrov, je razvidno iz mesečnega poročila fiskalnega sveta. Zgolj decembra je tako država ustvarila 741 milijonov evrov primanjkljaja. Visok primanjkljaj ob koncu leta je izhajal predvsem iz ukrepov ekonomske politike (zimski regres in dodatek, dodatno financiranje zdravstvene blagajne), ne pa iz izrednih razmer kot v preteklih letih, velik primanjkljaj ob koncu leta opisujejo v fiskalnem svetu, ki ga vodi Davorin Kračun. Prihodki državnega proračuna so rasli počasneje kot leto prej. Glavni vir rasti so bila evropska sredstva, in ne domači viri, ki so bili pod negativnim vplivom poslabšanih gospodarskih razmer, še dodajajo. V celotnem lanskem letu so se prihodki državnega proračuna povečali za 3,7 odstotka in dosegli 15,1 ...