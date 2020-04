Lansko leto za HSE rekordno

Za zagotovitev konkurenčnosti gospodarstva Preberite še:

Generalni direktor HSE Stojan Nikolić pravi, da je bilo leto 2019 tudi dobra popotnica za leto 2020, ki so ga sicer že na samem začetku zaznamovale izredne razmere. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

Ključen steber zanesljivosti oskrbe z elektriko



Ljubljana - Nadzorni svetje potrdil letno poročilo skupine in družbe HSE za leto 2019. Lansko leto je bilo za skupino HSE rekordno, saj so, kot navajajo v sporočilu za javnost, dosegli najboljši rezultat v zgodovini družbe na prodajno-trgovalnem delu. Čisti prihodki od prodaje skupine HSE so bili lani 1,7 milijarde evrov, EBITDA pa nekaj nad 160 milijonov evrov. Čisti poslovni izid skupine je bil blizu 30 milijonov evrov, kar je skoraj trikrat več kot leta 2018."Lastno proizvedeno električno energijo prodajamo našim kupcem na domačem in evropskem veleprodajnem trgu, z električno energijo in z vsemi njenimi izvedenimi in povezanimi produkti pa tudi trgujemo na različnih energetskih borzah po vsej Evropi. Prisotni smo v 25 evropskih državah, vključno s Slovenijo," še navaja HSE v sporočilu za javnost. In dodaja, da so prav tako uspešno refinancirali posojila in znižali zadolženost skupine, tako da jim je bonitetna hišaizboljšala bonitetno oceno z Ba2 na Ba1.Generalni direktor HSEje ob potrditvi letnega poročila med drugim poudaril, da je bilo leto 2019 res izjemno, za kar gre zahvala predvsem zaposlenim v skupini HSE in njihovim nenehnim prizadevanjem za ne le doseganje, temveč preseganje načrtov na vseh ključnih področjih, predvsem pa proizvodnji, prodaji, trgovanju. "Bilo je tudi dobra popotnica za leto 2020, ki so ga sicer že na samem začetku zaznamovale izredne razmere. V HSE se z njimi uspešno spopadamo, naše poslovanje v nobenem trenutku ni bilo ogroženo, s tem pa tudi ne varnost in zanesljivost oskrbe Slovenije z električno energijo.«Z uravnoteženim proizvodnim portfeljem predstavljajo ključni steber zanesljivosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji, zagotavljajo stabilnost delovanja elektroenergetskega sistema in doseganje ciljev Slovenije na področju obnovljivih virov energije, še poudarjajo v HSE. "Proizvedemo 70 odstotkov slovenske električne energije iz obnovljivih virov. Polovico električne energije v skupini HSE je proizvedene iz obnovljivih virov (DEM in SENG), drugo polovico pa proizvedemo v dveh termo blokih in štirih plinskih turbinah v Šoštanju. Razpolagamo tudi z lastnim primarnim energetskim virom – lignitom. Letno odkopljemo več kot tri milijone ton premoga za proizvodnjo električne in toplotne energije. Imamo sodoben premogovnik s podzemno eksploatacijo premoga."Izguba TEŠ je bila najnižja odkar obratuje blok 6 in je znašala nekaj manj kot 20 milijonov evrov, pravijo v HSE in dodajajo, da so s tem dokazali, da lahko v skupini HSE sami upravljajo vse poslovne izzive in hkrati zagotavljajo nemoteno, varno in stabilno dobavo električne energije. Tudi družbe v skupini so poslovale v skladu z letnimi načrti, nekaj težav je imel le Premogovnik Velenje, ki pa je v letošnjem letu začel z novo strategijo odkopnih poti, kar se že pozna na višjem dnevnem odkopu in čedalje večji zalogi lignita na deponiji.Skupina HSE je lani izpeljala za 41 milijonov evrov investicij, ki so pripomogle k večji varnosti in zanesljivosti proizvodnje električne energije.