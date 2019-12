​Burgerji Lars&Sven v Zagreb

V sredo je družba Hipster, ki upravlja blagovno znamko Lars&Sven burgers, v Zagrebu odprla svojo prvo restavracijo na Hrvaškem, so sporočili iz družbe. Družbo Hipster foods Zagreb vodi direktor Primož Novak, imajo pa deset redno zaposlenih. Poleg restavracije v Branimir Minglle Mallu bodo prihodnje leto odprli še dve novi.

Širitev tudi v Sloveniji

Prihodnji teden bodo odprli restavracijo v ljubljanskem nakupovalnem središču Cityaprk, v marcu 2020 pa tudi v novem trgovskem centru Aleja v Šiški. Za leto 2020 načrtujejo nadaljnjo rast prihodkov in širitev na nove trge. »Za nas je zanimiva predvsem sosednja država, kjer smo že vzpostavili stik in skupaj s Supernova group ag. preučujemo možnosti za strateško povezovanje in nastop na avstrijskem trgu,« so sporočili iz družbe Hipster.

Kdo ali kaj je Hipster

»Hispter, d. o. o., s svojo blagovno znamko Lars&Sven burgers je eno izmed najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo v septembru 2015 in do danes zaposlujemo že več kot 65 redno zaposlenih sodelavcev v dveh državah. Za letošnje poslovno leto pričakujemo rekordni promet v višini 3,7 milijona evrov,« so sporočili iz Hipsterja. Blagovno znamko je ustanovil Primož Novak, ko se je poslovno razšel z lastniki blagovne znamke Hood Burger.