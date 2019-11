Lastnik Adrie Tehnike v nakup JAT Tehnike

Družba Avia Prime, edini lastnik slovenskega vzdrževalca letal Adrie Tehnike, je od srbske države kupil 99-odstotni delež v JAT Tehniki.Po tej transakciji bo Avia Prime Group postal eden izmed ključnih igralcev na Evropskem trgu storitev vzdrževanja, popravil in remonta letal (MRO) ter popravil in vzdrževanja letalskih motorjev, so sporočili iz Avie Prime.JAT Tehnika, s sedežem na letališču Nikole Tesle v Beogradu, deluje v dveh hangarjih s površino več kot 20.000 kvadratnih metrov. Večji objekt lahko sprejme največja, širokotrupna letala.Avia Prime je doslej imela v lasti dve družbi za vzdrževanje letal, poleg Adrie Tehnike še poljski Linetech, in sicer za vzdrževanje in servisiranje letal tipa B737, A320, EMB in ERJ ter družini CRJ. Z pridobitvijo JAT Tehnike se bo ozemeljska pokritost Avia Prime povečala, saj s tem širi kapacitete osnovne dejavnosti na celotno Evropo. V 5 bazah se bo sedaj izvajalo celovito vzdrževanje letal, prav tako pa se bo povečal tudi portfelj kupcev.