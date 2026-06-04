Lastnik Panvite zbira 150 milijonov za nove prevzeme

Ena najhitreje rastoče hrvaških investicijskih družb Bosqar Invest je v ponedeljek začela prek javne ponudbe delnic zbirati sveži kapital, nakup pa bo v okviru ponudbe za notranje lastnike omogočila tudi zaposlenim v skupini, med njimi tudi slovenskim delavcem. Če bo vpis delnic uspešen, bi to lahko bila ena največjih dokapitalizacij na Hrvaškem do zdaj. Bosqar bo zbrani denar porabil za prevzem živilske družbe PIK Vrbovec, za nadaljnjo širitev in krepitev poslovanja ter krepitev tržnega položaja.

Bosqar Invest, ki je v več kot polovični lasti hrvaškega poslovneža Stjepana Oreškovića in njegove žene Manice Pirc Orešković, v zadnjih letih postaja pomemben igralec na področju živilske industrije v regiji. Bosqar je lastnik pekovske družbe Mlinar in od leta 2024 tudi slovenske Panvite, pred kratkim pa je s Fortenovo sklenil tudi pogodbo za prevzem mesnopredelovalnega podjetja PIK Vrbovec, ki naj bi ga financiral prav z zbranim denarjem od dokapitalizacije