Lastnik platforme onlyfans si je izplačal več kot 650 milijonov evrov

V petek objavljeni finančni podatki so razkrili donosnost platforme onlyfans. Njen lastnik, ukrajinsko-ameriški podjetnik Leonid Radvinski, si je v preteklem letu izplačal za kar 652 milijonov evrov (701 milijon dolarjev) dividend, poroča britanski časnik Guardian.

Ta znesek se prišteva k več kot 930 milijonom evrov (več kot 1 milijarda dolarjev), ki jih je Radvinski že prejel iz poslovanja, s čimer se njegov skupni zaslužek iz platforme, ki neposredno povezuje zvezdnike in ustvarjalce pornografskih vsebin z njihovim občinstvom, strmo povečuje.

Dokumenti, vloženi pri britanskem registru podjetij, kažejo, da je matično podjetje Fenix International, ki je v lasti Radvinskega, v poslovnem letu 2024 izplačalo 462 milijonov evrov (497 milijonov dolarjev) dividend, kar je več od 439 milijonov evrov (472 milijonov dolarjev) v letu 2023.

Kot dodaja Financial Times, je bilo lastniku med decembrom in aprilom v petih tranšah izplačanih še dodatnih 190 milijonov evrov (204 milijone dolarjev).

Finančna moč in neustavljiva rast

Finančni uspeh podjetja temelji na impresivni rasti. Prihodki so se v poslovnem letu 2024, ki se je končalo 30. novembra, povzpeli na 1,3 milijarde evrov (1,4 milijarde dolarjev), kar je devet odstotkov več kot leto prej.

Podjetje kljub milijardnim prihodkom neposredno zaposluje le 46 ljudi. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters

Dobiček pred obdavčitvijo je zrasel za štiri odstotke in dosegel 636 milijonov evrov (684 milijonov dolarjev). Kot navaja tiskovna agencija Bloomberg, so uporabniki na platformi v letu 2024 skupno porabili 6,7 milijarde evrov (7,2 milijarde dolarjev), medtem ko so leto prej porabili 6,1 milijarde evrov (6,6 milijarde dolarjev).

Od tega zneska je 5,4 milijarde evrov (5,8 milijarde dolarjev) pripadlo ustvarjalcem vsebin, ki prejmejo 80 odstotkov vseh plačil.

Platforma je priljubljena kot še nikoli doslej. Število računov ustvarjalcev se je povečalo za 13 odstotkov na 4,6 milijona, medtem ko je število računov oboževalcev zraslo za skoraj četrtino in doseglo 377,5 milijona po vsem svetu.

Med modeli, ki so na platformi zaskužili največ je ustvarjalka rap glasbe, Iggy Azalea, ki naj bi s platformo Onlyfans zasluži več kot 40 milijonov evrov na leto. FOTO: Fred Thornhill/Reuters

Izvršna direktorica Keily Blair je za Financial Times pojasnila, da sta »znatna rast in dobičkonosnost« posledica povečanja števila uporabnikov in višjih zaslužkov obstoječih ustvarjalcev.

Milijardna prodaja na vidiku

Rekordno izplačilo dividend sovpada z novicami o morebitni prodaji podjetja. Že maja so se pojavila poročila, da se Fenix pogaja o prodaji za 7,4 milijarde evrov (8 milijard dolarjev) konzorciju vlagateljev, ki ga vodi ameriška investicijska družba The Forest Road Company.

Financial Times dodaja, da so se o sodelovanju v konzorciju pogovarjali tudi britanska milijarderja David in Simon Reuben. Po poročanju Business Standard bi lahko vrednost posla dosegla okoli 6,5 milijarde evrov (7 milijard dolarjev).

Skrivnostni lastnik in vitka struktura

Kljub globalni prepoznavnosti platforme njen lastnik Leonid Radvinski ostaja zavit v tančico skrivnosti. Gre za podjetnika, ki se redko pojavlja v javnosti, njegova osebna spletna stran pa navaja, da ima diplomo iz ekonomije z univerze Northwestern in živi na Floridi.

Pred prevzemom onlyfansa je bil lastnik podjetja za spletne kamere za odrasle. Platformo je leta 2018 za neznan znesek kupil od britanskega ustanovitelja Tima Stokelyja, ki jo je zagnal leta 2016.

Število računov ustvarjalcev se je povečalo za 13 odstotkov na 4,6 milijona. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Čeprav je največji trg za onlyfanss v Združenih državah Amerike, ima podjetje sedež v Londonu in tam plačuje davke. Zanimivo je, da kljub milijardnim prihodkom in milijonom ustvarjalcev neposredno zaposluje le 46 ljudi.

Kot izpostavlja Bloomberg, so ti zaposleni izjemno dobro plačani, saj je podjetje za plače, socialne prispevke in pokojnine namenilo 42,2 milijona evrov (45,4 milijona dolarjev), kar v povprečju znaša skoraj 920.000 evrov (skoraj milijon dolarjev) na zaposlenega.

Prihodnost med širitvijo in regulacijo

Izvršna direktorica Keily Blair, nekdanja odvetnica za zasebnost, je poudarila, da se je onlyfans v preteklem letu »razširil v nove sfere in s tem dokazal moč in potencial platforme v širokem spektru žanrov«. Podjetje je med drugim zagnalo platformo OFTV, ki ponuja vsebine brez pornografije, kot so fitnes, kuhanje, komedija in glasba.

Izvršna direktorica Keily Blair je obljubila nadaljnje naložbe v orodja za zaupanje in varnost. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Hkrati se podjetje sooča z vse strožjimi pravili glede spletne varnosti v Veliki Britaniji in Evropi. Blair je obljubila nadaljnje naložbe v orodja za zaupanje in varnost.

Platforma ima strogo starostno omejitev 18 let in za preverjanje uporabnikov uporablja skeniranje obraza ter druga orodja. Kljub temu pa, kot navaja Bloomberg, ostaja onlyfans zaradi eksplicitne narave večine vsebin in skrbi glede spletne varnosti zahteven prevzemni cilj.