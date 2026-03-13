Lastnik Rotonde oddal ponudbo za Uradni list

Državna družba Uradni list bo, kot kaže, prodana šele po državnozborskih volitvah. Njeno glavno premoženje, po prenehanju izdajanja publikacije Uradni list, so poslovni prostori, ki obsegajo 1401 kvadratni meter, in 20 parkirnih mest v poslovni stavbi Rotonda na Dunajski cesti v Ljubljani. Na SDH o prodaji do zaključka posla ne dajejo izjav, po naših informacijah pa je interesa za nakup kar nekaj. Ponudbo je oddal tudi večinski lastnik Rotonde Miha Ažman.

Uradni list od začetka marca po lani sprejetem zakonu ne opravlja več gospodarske javne službe, zato v klasifikaciji državnih naložb ta družba ni več opredeljena kot strateško podjetje. Izdajanje publikacije Uradni list se je s 1. marcem preneslo neposredno na službo vlade za zakonodajo, tako da so od takrat vse objave dostopne izključno v elektronski obliki na spletišču državnega pravnega informacijskega sistema, tiskane izdaje pa ni več.